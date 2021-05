TRIBUNALES El alcalde de Guadalcázar lleva al Juzgado a su teniente de alcalde por escuchas ilegales a través de la alarma El socialista Estepa ha convocado un pleno para este jueves para destituir a su segundo y nombrar otros responsables

El alcalde de Guadalcázar Francisco Estepa (PSOE) sustituirá este jueves en una sesión extraordinaria de Pleno a su primer teniente de alcalde Domingo Reina tras formular una denuncia contra él por presunta revelación de secretos y escucha ilegal a través del sistema de alarma del Ayuntamiento de la localidad cordobesa, según ha constatado ABC.

La sospecha que apareció en el mes de marzo por un comentario del teniente de alcalde a través de whatsapp al instante de sesr objeto de una crítica entre otros miembros del Pleno en el que pedía «que no se hablara de él ni se le criticara si no era con él enfrente, a la cara». Pero no fue la única coincidencia que hizo saltar las alarmas de una escucha ilegal en el Consistorio de Guadalcázar. Como si una de James Bond se tratara, o del propio comisario Villarejo, los ediles y el mismo alcalde buscaron desde micrófonos ocultos, cámaras a un chivo expiatorio entre ellos. No era posible que supiera de temas de los que solo los otros habían hablado.

Tanto el edil como dos de sus concejalas estaban convencidos de que el contenido de conversaciones privadas estaba llegando a oídos del primer teniente de alcalde socialista Domingo Reina, sin que ninguno de los protagonistas de las conversaciones o terceros se la hubieran revelado.

¿Cómo era posible? La clave estaba en la posibilidad de conectarse al sistema de alarma y utilizarlo como micrófono conectado al móvil oficial del teniente alcalde que permite que se descuelgue automáticamente con un teléfono autorizado para saber qué ocurre en la estancia donde está conectada la alarma sin que nadie lo perciba.

Crisis de ansiedad del alcalde

Estos hechos provocaron incluso que el alcalde sufriera una crisis de ansiedad y tuviera que ser asistido por los servicios sanitarios en el propio Ayuntamiento hace apenas unas semanas, según ha podido saber ABC.

Las facturas de teléfono, que constan en la contabilidad municipal reflejaban cómo desde el mismo número del edil que será cesado este jueves, en horario de trabajo en el Consistorio, es decir, mañanas y mediodías, así como alguna tarde, había hecho "llamadas invisibles diariamente" durante todo el mes de marzo a esas salas.

El alcalde y las concejalas que se han visto afectados por estos hechos han interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Posadas.

