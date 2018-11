POLÍTICA El alcalde de Fuente Palmera levanta la polémica con su enigmático currículum El PSOE le acusa de mentir y atribuirse títulos que no posee; el regidor matiene que todo ha sido un error

El alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz Moro (IU), ha pasado de tener una titulación académica y un máster a tener tan sólo unos estudios inacabados. Al menos eso es lo que afirman desde la agrupación local del PSOE, que tachan en un duro comunicado al regidor colono de «embustero» por mentir en su currículum.

En un comunicado, apuntan a que el documento que el regidor tiene colgado en la web de la Universidad Pablo Olavide (UPO) señala que es «diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Córdoba y que cursó un máster de Recursos Humanos en Sevilla».

En el último pleno, los socialistas le preguntaron sobre su currículo al regidor colono que se ratificó en sus estudios. Días después, cuando los dirigentes de la Agrupación Local del PSOE visitaron la web de la UPO, «aparece cambiado, ya no hay diplomatura, sólo: “cursó estudios de Relaciones Laborales en la Universidad de Córdoba” y, lo más sorprendente: ha desaparecido el Máster de Sevilla y ahora pone “formándose posteriormente en cursos de Prevención de Riesgos Laborales y RR.HH.”», según el comunicado de los socialistas colonos.

Ante esta situación, desde el PSOE acusan al regidor de «mentir durante tres años y medio a todos los vecinos y a organismos públicos» en los que colgó su currículum. El comunicado es mucho más duro. Los socialistas colonos acaban pidiendo la dimisión del regidor «por dignidad», para «preservar el honor al título de alcalde y la dignidad de la colonia», porque, a su juicio, «¿quién puede tomar en serio las cosas de La Colonia siendo su máximo representante un embustero?».

«Entré a estudiar Relaciones Laborales en Córdoba pero no acabé por circunstancias de la vida»

Desde la Alcaldía no tardaron en responder a tan graves acusaciones, alegando que se trata todo de un error. El alcalde, en declaraciones a ABC, apunta que tras la pregunta en el pleno sobre su currículum, y sabiendo que «los del PSOE no dan puntada sin hilo», mandó que revisará su currículo en los organismos donde se había colgado.

Tras las comprobaciones realizadas se pudo constatar que en «la única web donde existen errores es en la web de la Fundación Pablo Olavide de los Municipios de las Nuevas Poblaciones», donde existe una reseña del alcalde con numerosas erratas como «el cursar estudios en la Universidad de Sevilla cuando él sólo cursó estudios en la Universidad de Córdoba», señala el Ayuntamiento colono en un comunicado.

En el mismo se indica que se instó a la universidad a que hiciera las oportunas correcciones y se afirma que los datos personales del alcalde pueden consultarse en su Facebook y Twitter oficial. El comunicado de Alcaldía señala con contundencia que «en ninguna página oficial de este Ayuntamiento o gestionada por el Alcalde aparece nada de su formación que no sea cierto».

El propio Ruiz Moro lo confirmó a este periódico. «No he mentido a nadie. Yo hice mi Bachiller y entré a estudiar Relaciones Laborales en Córdoba, pero no acabé los estudios por circunstancias de la vida. Así que me fui a cuidar olivos y a buscarme la vida en el campo. Y a mucha honra». Afirma un alcalde que dice que nunca ha ocultado su pasado como jornalero.