AYUNTAMIENTO El alcalde descarta por ahora llevar a los tribunales la organización del concierto de Ricky Martin Bellido asegura que sí se han detectado irregularidades en la contratación y en la contabilidad del evento

P. García-Baquero @abccordoba Córdoba Actualizado: 08/10/2019 12:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de Códoba, José María Bellido, ha descartado, por el momento elevar a Fiscalía las irregularidades detectadas por los letrados municipales en la contratación y contabilidad del concierto de Ricky Martin.

Bellido ha explicado que por ahora lo que han pensado es «que investiguemos más. Queremos que haya una comisión que investigue con detalle porque lo que vemos no nos gusta y un informe completo lo deja claro».

En este sentido, el alcalde de Córdoba ha señalado que estas conclusiones que han dado lugar a la polémica sobre el concierto del artista portorriqueño son de los letrados de la seguridad jurídica del Ayuntamiento de Córdoba. Además, ha avanzado, que «hoy ya contamos con un informe completo al respecto ya no es una opinión mía política del gobierno es un informe técnico y no nos recomiendan, de momento que elevemos el caso a la Fiscalía ni al Juzgado, con lo cual en principio no lo vamos a hacer».

Lo que sí ha confirmado Bellido es que sí se detectan una serie de irregularidades administrativas y a lo mejor incluso de tipo contable que deben ser contrastadas. Lo primero sería una vez que el Pleno apruebe esa Comisión de Investigación sobre el Concierto de Ricky Martin para saber qué es lo que ocurrió y primero preguntar a los responsables en el Gobierno municipal que había entonces para que puedan hablar «pues tenía responsabilidades y también los funcionarios que estaban a cargo para que no lo puedan aclarar y a partir de ahí continuar investigando», ha conlcuido.