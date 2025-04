El alcalde de Córdoba asegura que «no es necesario» reforzar el dispositivo policial frente a los botellones

El alcalde de Córdoba , el popular José María Bellido, se ha referido hoy , 15 de julio, a las llamadas generales que está realizando la Consejería de Salud a los Ayuntamientos para controlar los botellones , un foco de riesgo de propagación del Covid entre los jóvenes , un colectivo en el que la incidencia de la epidemia está disparada al no estar aún vacunados.

El regidor ha asegurado que «no es necesario» reforzar el dispositivo policial de control de las concentraciones de jóvenes en la vía pública para beber , porque «no hace falta» . Y ha dado varios argumentos. Ha asegurado que «en Córdoba no es que no exista, porque lo hay y es imposible controlarlo al cien por cien, pero aquí afortunadamente no hemos tenido , como en otras ciudades, botellones de cientos o miles de personas ».

«En general, aquí, son hechos muy, muy, aislados , que se controlan por la Policía Local », ha asegurado. «Y debo agradecer el comportamiento de los jóvenes cordobeses . Aquí, no ha habido un estado de alarma social por este tipo de prácticas, porque no existen de forma importante», ha ahondado.

A ello ha añadido que «en las fechas en las que estamos» de julio muchos jóvenes cordobeses se encuentran en otros territorios de vacaciones . Ha recordado que, en esta materia, «el Ayuntamiento, desde que se levantó el estado de alarma, mantuvo el cierre de parques y jardines desde las 22.00 horas ». Esa «medida contribuye a controlar mejor» las concentraciones de jóvenes para beber.

Dipuesto a más vigilancia en ocio nocturno

Bellido sí ha mostrado su total disposición a aumentar la labor de supervisión de la Policía Local sobre los establecimientos de ocio nocturno -el cumplimiento de las medidas antiCovid- si se lo solicita la Junta de Andalucía . «Nosotros colaboramos con la Policía Autonómica, que tiene mucho que decir en esto. Y atenderemos las peticiones que haga la Consejería de Salud», ha señalado, para incidir en que, si la Junta lo demanda, se reforzará el dispositivo de Policía Local en torno a los establecimientos de ocio nocturno.

Aunque luego ha reiterado que la capital «empieza una época en la que no creo que sea precisamente aquí donde tengamos más cuestiones de este tipo ». «Mucha población nuestra se traslada a las zonas de costa»