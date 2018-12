BAENA El ex alcalde de Baena Luis Moreno achaca al «hastío» su baja en el PSOE de Córdoba Alerta de «prácticas contra el código ético que no se han corregido» en el partido

Sandra Núñez

El hastío. Eso fue lo que ha llevado al histórico dirigente socialista y ex alcade de Baena Luis Moreno Castro a pedir la baja del PSOE el pasado 28 de diciembre después de 40 años de militancia y haber ejercido como regidor de la localidad y senador, según señaló a ABC. Moreno aseguró que «son muchos años los que vengo advirtiendo de situaciones internas que no se corresponden con el código ético del PSOE y que pensé que iban a ser atajados internamente y no ha sido así» por lo que «a la vista de que no ha servido para nada creo que mi tiempo ha pasado».

Añadió que está «cansado y asqueado de esta situación y creo que no tiene sentido ya mi permanencia en un partido que me ha decepcionado en algo que para mí es vital, que es la honestidad pública». Y aclaró que «yo sigo siendo intelectual y emocionalmente un socialdemócrata convencido, pero eso es una cosa y otra es pertenecer a una organización en la que no me siento en absoluto integrado». El que fuera delegado provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía entre 1986 y 1995 lamentó que «esta etapa de mi vida ha finalizado en las antípodas de lo que yo pensaba».

Código ético

El ex alcalde de Baena quiso dejar muy claro que «yo no imputo delitos a nadie sino comportamientos que contravienen el código ético que en el PSOE nos hemos dado y debemos cumplir, sobre todo, los cargos públicos». Reprochó al PSOE andaluz que «no se puede ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio». Explicó que «creí que iba a haber una reacción a tiempo para acabar de raíz con comportamientos que no se corresponden con los cargos públicos socialistas».

Enfatizó en que «se me ha demostrado que no hay ninguna voluntad de intervenir en ningún reproche al comportamiento de cargos públicos bajo sospecha». El todavía militante socialista confesó su «hastío después de tanto tiempo, tanta paciencia y tantas apelaciones a que intervengan los órganos del partido, a que haya una reacción de los órganos disciplinarios y del comité de ética» e insistió en que «he llegado a la conclusión de que no hay una disposición para hacerlo».