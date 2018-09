ENTREVISTA Agredano: «Cosmopoética es más un festival de literatura, arte y música relacionados con el lenguaje poético» El director de la cita, que arranca este viernes, insiste en su carácter innovador

Cosmopoética, la cita de los poetas del mundo en Córdoba arranca este viernes con una larga lista de autores y la vocación de continuar innovando en la forma de acercarse al público.

Cosmopoética lleva quince años y este es el segundo en que está usted al frente. ¿Es difícil innovar y hacer cosas nuevas cuando ya hay una trayectoria larga?

Bueno, a veces tenemos la tentación de mirar a otras ediciones para no repetir demasiados nombres. Se intenta siempre que Cosmopoética esté muy abierto a la novedad. Se puede innovar, porque se puede innovar en ciclos, en maneras de expresar y de llevar la poesía al público. Este año vienen autores que ya han venido otras veces, pero vienen a hacer cosas nuevas. Por ahí sí podemos buscar esa innovación o esa novedad. Creo, humildemente, que en estos dos años que llevo algo he puesto. Algo nuevo o una manera de buscar más referencias en la música o actividades para gente más joven o nuevos lectores de poesía. Creo que Cosmopoética es un festival vivo.

Habla de los diálogos con la música, una vocación que el año pasado se hizo muy presente. ¿Es una tendencia de Cosmopoética buscar a la poesía que no está sólo de forma convencional, en los libros de poesía?

Es mi apuesta, también es la manera en la que tengo que sentir la poesía. La música es parte de mi vida y muchas veces llegaba a la poesía a través de letras de grupo que me habían influido, más que de autores. A lo mejor canciones de Smashing Pumpkins o Dylan te hacen llegar a ese lenguaje metafórico o que busca otras aristas. Creo que la música tiene ese camino, un camino para acercar la poesía. Creo que Cosmopoética aunque tenga ese nombre certero, creo que a la larga es un festival más bien de literatura, música, arte, todo relacionado con el lenguaje poético, más que con la poesía en sí, que por supuesto tiene su espacio.

«La poesía requiere a veces de esfuerzo para ser sentida y festivales como Cosmopoética ayudan a esa pausa»

Cosmopoética tiene éxito porque supone escuchar la poesía. ¿Cree que puede ser esa una de las claves para que más gente se acerque a ella?

Tengo la manía de leer poesía en voz alta. Parece que pide no tanto esa introspección del libro, sino ser declamada. Y ahí el ritmo es básico en la poesía. Recuerdo la anécdota de un poeta que dijo que iba leer dos poemas inéditos, «o mejor que los poemas son los que me tienen inédito a mí». Es decir, que la culpa de que no lo conociera nadie era de esos poemas. Creo que la poesía se lee, aunque no se lea tanto como la novela o no se vendan tantos libros como discos. A veces tenemos mucha urgencia y la poesía requiere a veces un esfuerzo para ser entendida, para ser sentida. Ni siquiera hablo de una cuestión filológica, sino emocional. Y para eso hace falta un poco de pausa. Y festivales como Cosmopoética te ayudan a esa pausa.

¿A qué poeta tendríamos que leer de los que están en esta edición?

Sabe que lo voy a decir que a todos, porque no puedo señalar a uno. Pero de todos los autores que tenemos en Cosmopoética, he releído el último libro, «Nieve antigua», que ha sacado María Sotomayor, en la editorial La Bella Varsovia. De todas formas, creo que hay momentos para la poesía y para la cultura como el encuentro entre Nanni Balestrini y Pere Gimferrer, que son cosas que sólo pueden ocurrir en una ciudad como Córdoba y en un festival como este.