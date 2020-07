Promoción Adidas crea una zapatillas de deporte inspiradas en Córdoba en su colección «Anniversary City Series» El modelo es de color morado en alusión a los Patios, con la palabra «Córdoba» serigrafiada

La firma Adidas ha lanzado al mercado unas zapatidas que se inspiran en Córdoba en el marco de su colección «Anniversary City Series», que recuerda a las de la serie Adidas City y, concretamente, a las seis zapatillas originales lanzadas en 2010.

El color que predomina en las zapatillas es el morado, en alusión a los Patios de Córdoba y sus flores. Y aparece el nombre de la ciudad serigrafiado en un lateral.

Para el vídeo promocional, Adidas ha contado con el guitarrista flamenco Paco Navarro, que se encarga de narrar lo que significa la ciudad para él, «un pueblo grande que lo tiene prácticamente todo». El artista habla de la amabilidad de los cordobeses y tiene claro que «aunque me encanta viajar, conocer y compartir, no me cambiaría nunca de ciudad».

