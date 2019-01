SUCESOS El acusado de herir a un Guardia Civil en Montalbán: «Cogí la escopeta al saber que mi mujer se había ido» El autor de los disparos asegura que se encontraba «drogado» cuando sucedieron los hechos

P. García-Baquero

@PilucaGBP Córdoba Actualizado: 16/01/2019 08:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Sí, me enfadó que mi ex mujer hubiera vuelto a La Rambla. Esa mañana llegué a casa de mis padres sin dormir, me había quedado bebiendo cerveza hasta que todos se fueron a trabajar. Mi padre me quitó las llaves del coche porque no quería que lo cogiera bebido. La escopeta la tenía en mi cuarto y la cogí en un arrebato de coraje. Yo la usaba para cazar conejos y liebres; no quería matar a nadie, iba a salir al campo». Con este alegato se presentó ayer en la primera sesión del juicio este vecino de Montalbán acusado de varios delitos entre otros el de intento de asesinato y homicidio a varios agentes el8 de diciembre de 2015.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba arrancó ayer el juicio contra este hombre que disparó al agente de la Guardia Civil Antonio Briega, de 41 años, en el zaguán de su casa de Montalbán y que a punto estuvo de segarle la vida -aun porta más de 200 plomos alojados en el páncreas, hígado e intestinos- e hirió a otro agente que le acompañaba. El acusado reconoció gran parte de los hechos aunque alegando que «se montó una película porque estaba drogado; de hecho pidió cocaína hasta al mediador de la guardia civil» a preguntas del fiscal. El acusado se enfrenta a penas que suman 46 años de cárcel.

Confusión

El acusado admitió a preguntas del representante del Ministerio Público que sobre las 12 de la mañana del citado día se encontraba en su domicilio de Montalbán cuando tras enterarse de que su ex pareja se encontraba de nuevo en La Rambla y que había rehecho su vida, se puso nervioso y cogió una escopeta recortada pero negó que fuera con la intención de ir a por ella, sino que era para ir al campo. El encartado aseguró que cuando su madre abrió la puerta él disparó porque creía que eran «loqueros que venían a pincharle y dejarlo tonto».

Y más tarde, reconoció al tribunal que cuando disparó a otros agentes mientras tenía retenidos a sus padres y habían pedido un mediador a través del 112 no pretendía herirlo, sólo que le dejaran tranquilo para que pensara qué hacer. Con tono altivo, le explicó a la sala con detalle que los tenía a tiro, «si hubiera querido matarlos les disparo a la cabeza; pero no lo hice».