TRIBUNALES Absueltos una madre y su novio de un delito de maltrato a su hijo de dos años tras el relato forense La Fiscalía recurre el fallo y pide condena al quedar al menos acreditado la dejadez de atención al menor

P. García-Baquero @abccordoba Córdoba Actualizado: 13/09/2019 08:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La madre de un niño de 2 años y su pareja sentimental acusados de delitos de maltrato al menor han sido absueltos por el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba después de que los médicos forenses expusieran ante el tribunal que las heridas eran compatibles con caídas accidentales y el hinchazón del ojo de una grave conjuntivitis agravada durante un año que le impedía abrir el párpado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, ha sido recurrida por la Fiscalía de Córdoba ante la Audiencia Provincial. Según fuentes del Ministerio Público si bien durante el acto del juicio no ha podido probarse que el origen de las heridas y cicatrices que presentaba el menor fueron por malos tratos de los acusados -que se enfrentaban a 6 años de prisión- sí que se recoge en ella que aunque los acusados se echaban las culpas uno al otro y no han ayudado a resolver el juicio, se aprecia la «dejadez en la atención del menor». Uno de los hechos que recoge el fallo judicial es que el menor tenía una ampolla en la planta del pie -según los médicos forenses databa de entre 5 y 7 días anteriores al 23 de junio de 2017 que fue cuando ingresó en el Reina Sofía-, y sin embargo, la madre y la abuela del menor declararon que no fue hasta ese mismo día cuando la vieron, pero el juez está convencido de que el menor andaría mal y le dolería la planta del pie y sin embargo no se habían percatado de ello.

Otro tanto, según el juzgador, debió pasar con los problemas de conjuntivitis del niño que desde el año 2016 (un año antes de la fecha de ingreso en el Hospital), la madre reconoció que la pediatra le recetó un colirio para el ojo del niño pero que ella no fue capaz de echarle en el ojo.

Ante eso, el fallo recoge las dudas del juzgador ante la vista de lo anterior y la base de los informes médicos forenses, al no existir testigos directos de los hechos, «surgen serias dudas sobre si las lesiones que presentaba el menor en la cara fueron producto de una caída con fricción, por ejemplo al bañarse o consecuencia de que se cayó en cualquier otro lugar, o si recibió algún tipo de agresión pro parte del acusado.

Respecto al hinchazón del ojo, hay una duda razonable sobre si el niño recibió algún tipo golpe, le cayó champú y debido a la conjuntivitis que padece y por frotamiento se le fue hinchando hasta el extremo de no poder siquiera abrirlo. Sin descartar que se produjese por un proceso vírico como señalan los forenses.

El menor llegó a recibir hasta ocho asistencia por diversos traumatismos en Urgencias en los meses de marzo y mayo de 2016 y en marzo de 2017. Además del ingreso el 23 de junio de 2017 por el grave hinchazón del ojo, cuando en el Hospital l Reina Sofía el menor quedó ingresado por el protocolo por alta sospecha de maltrato. El menor presentaba además del ojo que le sangraba, hematomas por las piernas, abdomen, rodillas, región lumbar, así como heridas en la cara, cabeza... producidas algunas de ellas entre dos o tres días antes de su ingreso, y otras, en torno a una semana antes.

La Fiscalía solicitaba unas penas que suman 6 años de prisión para los dos acusados, por un delitos de maltrato y contra los deberes familiares, además de la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante cinco años.