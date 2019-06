Política Vox se abstendrá en la votación para elegir alcalde de Córdoba sin sentarse con el PP Declina una negociación «de teatrillo» al considerarlo un insulto

El grupo municipal de Vox se abstendrá en la votación para elegir alcalde al popular José María Bellido facilitando así la subida al poder del candidato del PP. Sin embargo, lo hará declinando la invitación cursada por los populares para negociar antes de la investidura, explicó la que será portavoz de Vox, Paula Badanelli.

El PP telefonó ayer a Vox para proponerle una reunión directa para acordar los términos de la investidura. El partido de Abascal ha optado por no sentarse al considerar que así no se hacen las cosas. Badanelli explicó que desde el 26 de mayo, no ha habido otros contactos ni reuniones serias para explorar posiciones comunes. En estas condiciones, afirmaron en Vox, la reunión (que no iba a ser con Bellido) sería «un teatrillo» en el que el partido de derechas no está dispuesto a participar.

Vox sí ha comunicado al PP que sí está abierto a sentarse con el gobierno municipal una vez que pase la investidura para tratar asuntos de interés general. De esa manera, Badanelli aseguró que van a apoyar exclusivamente cambios reales en la política municipal y no meros retoques cosméticos de una gestión, dijo, que ha sido un desastre para Córdoba.

El partido tiene en agenda demandas de adelgazamiento de la estructura municipal mediante la eliminación de gasto supérfluo, reducción del personal de confianza, el incremento de plazas de funcionario particularmente en la Policía y Servicios Sociales, la reversión de los quince cambios de nombre de calles de la memoria histórica (el PP está dispuesto a tres) y que no se adoctrice a los niños en las actividades municipales.

Vox advirtió a Bellido de que su posición es precaria. Va a ser el alcalde con menos apoyo popular y depende directamente de Ciudadanos «que no tiene problemas en votar con izquierda y derecha». Recordó al futuro alcalde de Córdoba que una parte de los electores que lo han llevado al poder confiaron en Vox en otras convocatorias. Esperan de él determinadas políticas.

El partido de derechas no está dispuesto a que se dé por descontado que va a apoyar siempre a PP y Cs en las votaciones decisivas del mandato. El candidato a la Alcaldía, Rafael Saco, será portavoz en la Diputación, según el reparto de tareas aprobado.