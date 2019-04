LA CUARESMA EN ABC Semana Santa de Córdoba 2019 | La Virgen de la Paz cruzará dos veces Las Tendillas La cofradía capuchina entrará a las 1.45, media hora antes que en 2018

¿Han terminado los ajustes por la nueva carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba? Si no es así, al menos parece que las cofradías ya están acomodadas en la nueva configuración de sus jornadas. El Domingo de Ramos la hermandad de las Penas de Santiago saldrá diez minutos antes, es decir, a las 16.50, y hará cambios en su recorrido. A la ida, no pasará por Lucano, sino que tomará por la calle Enrique Romero de Torres para salir a la Ribera y buscar la carrera oficial. Tras cumplir con el recorrido común no recorrerá toda la calle San Fernando, sino que entrará al compás de San Francisco y recorrerá el camino paralelo por Huerto de San Pedro el Real, Fernando Colón y Tundidores para salir a la Espartería y buscar su regreso por la Corredera. Su entrada también será diez minutos antes que el año pasado, a las 22.50.

Otra cofradía que adelanta su salida es la Esperanza, que pondrá la cruz de guía en la plaza de San Andrés a las 16.45, un cuarto de hora antes. Su recorrido será el mismo, pero entrará a las 23.10, diez minutos después que en 2018. En total será casi media hora más en la calle. La Mercedaumenta su tiempo en la calle. No a la salida, que será a la misma hora, sino a la vuelta, que será treinta minutos más tarde, a las 0.30. El Martes Santo también mantendrá los horarios estables, pese a que tiene uno de los cambios de itinerario más sustanciosos de la Semana Santa. La hermandad del Buen Suceso no irá a la carrera oficial por Fernán Pérez de Oliva, Gutiérrez de los Ríos, la Corredera y San Francisco, sino que tomará hacia el este y avanzará por la calle Muñices, la plaza de la Magdalena y Borja y Pavón hacia Alfonso XII buscando San Pedro. No se alterará su horario: saldrá a las 17.15 y entrará a la misma hora, las 23.25. La Santa Faz saldrá a las siete de la tarde, quince minutos después que el año pasado.

La Piedad entrará en la Catedral y se ahorrará tres horas de camino en la vuelta a Las Palmeras

El cambio más sustancial del Miércoles Santo es el regreso de la hermandad de la Paz, que será más corto y por lo tanto permitirá entrar antes. El año pasado la cofradía recorrió la calle Capitulares y subió por Alfonso XIII para seguir después por Barqueros, Sanmiguel, Ramírez de Arellano y plaza de Chirinos para buscar la calle Osario salir por Caño hacia los jardines de Colón. Este año subirá por Claudio Marcelo y será la única cofradía que pase por la plaza de Las Tendillas, hasta 2016 corazón de la carrera oficial. Antes habrá pasado de ida, así que lo hará dos veces. Luego seguirá por Cruz Conde durante gran parte de su camino y más tarde llegará a Osario y Caño para hacer ya el mismo camino que el año pasado. Eso supondrá que entrará media hora antes, a la 1.45, con lo que supondrá un alivio para sus nazarenos y costaleros.

La jornada tendrá otra de las grandes novedades de los recorridos, y será el regreso de la hermandad de la Piedad, que no volverá a la parroquia de San Antonio María Claret, sino que se quedará en la Catedral. Saldrá veinte minutos antes, a las 17.10, y entrará a las 22.50 en la carrera oficial, ya que la cofradía de la Pasión tiene cinco minutos más de paso. Tras cumplir el recorrido común, girará hacia Corregidor Luis de la Cerda y volverá a subir por la calle Torrijos para hacer de nuevo la entrada al primer templo y quedarse allí. La cofradía se recogerá a la 1.10, así que ahorrará casi tres horas: en 2018 su regreso a su barrio de Las Palmeras estaba previsto para las 4.00.

La Cena estará más tiempo en la calle en el primer año en que estará la Virgen de la Esperanza del Valle

Otra cofradía que adelantará su entrada será la de Jesús Nazareno, que mantendrá el camino pero quiere estar en su templo a las 23.00, media hora antes que en el año anterior. El Jueves Santo verá el ajuste por la incorporación de María Santísima de la Esperanza del Valle a la cofradía de la Sagrada Cena. La cofradía de Poniente saldrá a las 18.05, un cuarto de hora antes que en 2018, y regresará a su templo a la 1.40, diez minutos después. La presencia de la Virgen supondrá diez minutos más de paso por la carrera oficial, aunque las cofradías de las Angustias y Gracia, que van detrás, no alterarán sus horarios. Esta última sí que entrará casi media hora antes, a las 2.45 en lugar de a las 3.10. Buena Muerte será otra de las que recorte su entrada, que si el año pasado era a las 5.50, esta vez será a las 5.20.

El recorte será sobre todo a la ida, ya que, con el mismo camino, se llegará a la carrera oficial a las 2.10, y no a las 2.30. El único cambio del Viernes Santo será el de los Dolores, que el año pasado tenía previsto pasar por San Zoilo y Las Tendillas en su camino a la carrera oficial, aunque suspendió su estación de penitencia por lluvia. Ahora volverá a ir por Ramírez de las Casas Deza y la plaza de las Doblas. Saldrá a las 18.45, quince minutos más tarde.