ENTREVISTA Semana Santa de Córdoba 2019 | «Si el pregonero es portavoz de los que lo escuchan, el pregón no fracasa» Miguel Ángel de Abajo, Antonio Capdevila y Ángel María Varo no harán tres textos, sino uno a tres voces

Ya eran amigos antes Antonio Capdevila, Ángel María Varo y Miguel Ángel de Abajo, pero el pregón de la Semana Santa de Córdoba 2019 les ha unido más que nunca, después de tantos ratos puliendo y ensayando. Fueron pregoneros en 1987, 1991 y 1998, y este año, por el 75 aniversario de la Agrupación, lo repetirán y lo harán juntos, y llegan con mucho entusiasmo. En una entrevista concedida a ABC hablan de esta cita singular.

A los pregoneros se les escoge por el pregón que se piensa que harán, o que se espera. ¿A ustedes se les ha escogido por el pregón que hicieron?

Miguel Ángel de Abajo: Imagino que habrán tenido en cuenta no sólo el pregón de Semana Santa, sino también otras muchas intervenciones que hemos tenido con muchísimas cofrades. Estamos muy agradecidos a la Agrupación de Cofradías y a los cofrades. La gente de las hermandades nos ha mostrado su ilusión, sus ganas, su apoyo, su curiosidad.Antonio Capdevila: Entre los tres nos llevamos año y medio. Fuimos pioneros en los medios de comunicación, cuando la información de cofradías no existía casi. Hemos sido hermanos mayores, pertenecemos a esa generación a la que las circunstancias llevaron antes de tiempo a asumir antes de tiempo las máximas responsabilidades en las hermandades, pero es una generación de la que me siento muy orgulloso. Tengo la ilusión de representar allí a una generación que cambió a la Semana Santa de Córdoba.Ángel María Varo: Para mí esto es un regalo tan grande e inesperado, y soy tan consciente de que lo mismo que estamos nosotros podrían ser otros tres, que de verdad ni siquiera me planteo el por qué nos han elegido. Doy gracias a Dios y a quien nos ha elegido para disfrutar de este momento, de esta generación nuestra que en aquel momento aportó lo que pudo aportar.

El pregón de la Semana Santa ya no atrae tanto como antes, en que se llenaba el Gran Teatro. ¿Creen que está en crisis? ¿Cómo tiene que ser en el futuro, algo más espectacular?

M. Á. A. En mi opinión es un género en el que lo importante es la palabra, bien escrita y bien articulada, con sinceridad. El pregón está en crisis si el pregonero al que le toque ese año está en crisis. El resto puede ser un acto audiovisual, pero la palabra, bien compuesta y bien pensada tiene mucha fuerza y provoca la imaginación tremendamente. Adornar un pregón con coreografías y con dramatizaciones ajenas sería entrar en ámbitos teatrales, que a mí me encantan, pero son otra forma de expresión, distinta la belleza, a la profundidad y a la capacidad de comunicación de la palabra.A. C. El pregón está en crisis a partir del momento en que deja de llamar la atención del público potencial. En 1987 reestrené yo el Gran Teatro, que había estado en obras. Era el primero en que se cobró, y se llenó. Veníamos de los pregones de Fray Ricardo, Fran y Antonio Varo, y en pocos años podemos encontrar una retahíla de pregones de gente muy vinculada al mundo de las cofradías. Dijeras lo que dijeras era un cofrade hablándole a cofrades, y la prueba es que el Gran Teatro se llenaba. El que venía a oír estaba acostumbrado a ese género, y le atraía. Cambiamos de generación, somos reliquias de la Semana Santa. Ahora eso de estar hora y cuarto y hora y media con un tío plastas hablando no entra ya en sus esquemas. El pregón fue perdiendo fuerza porque el público al que iba destinado cambió, y el pregón no. A mí me chirriaron Cremades y Finito, pero lo entendí como un intento de recuperar el llamar la atención, porque se quedaba a medias. Á. M. V. El Pregón en sí no está en crisis, posiblemente haya habido crisis de pregoneros. El pregón es lo mismo, y es tan fácil o tan difícil como que el pregonero sea un portavoz de la gente que hay en el Gran Teatro. Es tan fácil o tan difícil como que la gente que está en el auditorio, cuando salga, diga que lo que ha dicho le hubiera encantado decirlo, o sabe que es verdad. El pregón que triunfa es el que la gente sale diciendo que hubiera dicho eso si hubiera sido capaz. Si el pregonero se hace portavoz, por su palabra, de la gente que lo escucha, el pregón no fracasa.

«Leeremos cosas que han escrito los otros, habrá poemas a tres voces y partes dialogadas»

¿Cómo se hace un pregón a tres?

A. C. Creo que estoy más contento de que no sean tres pregones en uno. Y para eso hay que negociar, que conste. No sólo es el pregón de los tres, es que cuando nosotros leamos el pregón no vamos a limitarnos cada uno a lo que ha escrito. Vamos a intercambiar pasajes de lo que hemos escrito. Cuando subamos al escenario dejamos de ser dueños de la parte que cada uno ha hecho y pasamos a ser dueños de todo. Eso nos permitirá que haya zonas dialogadas y poemas a tres voces. Nos va a permitir que haya cofradías en las que intervienen dos o tres personas, aunque las haya escrito uno solo. Cuando estuvimos de acuerdo en el modelo decidimos un primer paso que fue un reparto de hermandades casi aleatorio, para que cada uno escribiera de ellas como si la Semana Santa de Córdoba sólo tuviera esas hermandades. Sin ponernos ninguna condición. Como ninguno le ha quitado su estilo al otro, es cierto que la gente podrá jugar a adivinar lo que ha hecho cada uno, pero alguna fallarían. Cualquiera de los tres firmaría lo que está escrito. Hemos llegado a que sea nuestro pregón. Eso se va a notar, no es un pastiche. Todo tiene sentido, un orden medido, y las cosas están donde hemos querido que estuvieran. Eso lo hace diferente y le da amenidad para alivio del público.Á. M. V. No queríamos hacer tres pregones en uno, sino un pregón de tres personas. Los tres leemos cosas que son de los otros, que no son nuestras. Es mío, de Miguel Ángel y de Antonio desde arriba hasta abajo. Nació de tres gargantas y un solo corazón.

