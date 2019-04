MIÉRCOLES Y JUEVES SANTO ¿Qué previsiones meteorológicas manejaron las cofradías de Córdoba para no salir? Tres te lo cuentan Sus hermanos mayores explican los motivos por los que no se pusieron en la calle en dos días que acabaron casi sin lluvia

¿Con qué previsiones meteorológicas toma una cofradía de Córdoba la difícil decisión de no salir a la calle cuando hay amenaza de lluvia? La pregunta vuelve a estar en el primer plano después de que la previsión de precipitaciones hiciera que sólo el Perdón completara su recorrido el Miércoles Santo y que el Jueves no saliera ninguna hermandad, aunque, luego, la lluvia prácticamente no se dejara sentir.

Tres hermanos mayores, los de la Paz (Miércoles Santo), el Nazareno y Cristo de Gracia (ambas del Jueves), relatan a ABC qué elementos de juicio manejaron a la hora de quedarse a cubierto.

El máximo responsable de la Paz, Enrique Aguilar, explica cómo se forjaron su criterio: «Llamamos por teléfono a la Agencia Estatal de Meteorología [Aemet], que te dan por horas lo que puede suceder, y cogimos los datos por internet, pero no sólo de la Aemet, sino de otras páginas meteorológicas.. Se mira todo en general». «Todo lo que tienes en tus manos«, recalca.

Una mujer, emocionada, deja atrás las imágenes de la Paz el Miércoles Santo - R. Carmona

Y rememora el escenario con el que se encontraron para una cofradía que tenía que ponerse en la calle a las seis y cuarto de la tarde y que debía regresar a Capuchinos a las dos menos cuarto de la mañana. «Estamos en el siglo XXI y hay bastantes medios. Nos daban, al cien por cien, chubascos dispersos débiles desde las seis de la tarde y hasta las doce y a partir de ese momento, al cien por cien, daban chubascos fuertes», recuerda.

Ante esas previsiones, la decisión que adoptaron en la Paz fue la de «proteger todo nuestro patrimonio». «También tenemos a nuestros niños, que llevamos muchos en el cortejo», añade, para luego sumar otro factor: el hecho de que entre Capuchinos y la Catedral no tuvieran un lugar idóneo para refugiar sus pasos, algo que, avisa Aguilar, le pasa a más hermandades.

Apunta que a la una de la mañana «llovió y nos hubiera pillado en la calle. Era agua barro que hubiera caído en el palio, en el manto, a nuestras imágenes o a los nazarenos». «¿Que no llovió lo que se esperaba? Por supuesto», señala para finalizar.

Si se salta al Jueves Santo, el hermano mayor del Nazareno, Víctor Molina, aporta el relato de una cofradía que debía salir la tercera (17.20 horas) y entrar la primera en carrera oficial.

Los fileles, ante la imagen de María Santísima Nazarena que no pudo procesionar - Á. C.

Su máximo responsable alude a tres motivos ligados a la climatología que les llevaron a decidir de forma «rápida» que no se ponían en la calle, después de «varias llamadas que nos informaron que la tarde estaba mal, y que podíamos encontrar lluvia en distintos momentos de la tarde-noche».

Esas conversaciones telefónicas, ahonda, fueron con «la Agencia Estatal de Meteorología, a la que siempre llamamos y tiene muchísima fiabilidad». Pero, además, algunos hermanos mayores de Sevilla les llamaron y les «comentaron la situación que se estaba viviendo allí y otros conocidos nuestros en Peñaflor [Sevilla], que siempre marca mucho la pauta de lo que decidamos, también nos informaron y estaba granizando en Sevilla y Peñaflor». «Automáticamente, con esos tres elementos que teníamos, no lo pensamos ni dos segundos. Sabíamos que el día no estaba para salir», sentencia.

El hermano mayor añade una reflexión: «Ante todo lo que siempre nuestra hermandad tiene muy en cuenta es que lo más importante no es sacar la cofradía a la calle el Jueves Santo. Siempre miramos que la previsión de que pueda llover sea lo menos posible». Si la climatología no permite salir a la calle, «hacemos estación de penitencia en el interior de la cofradía, junto a las hermanas hospitalarias. Por lo tanto, la estación de penitencia se iba a llevar a cabo. No fue tan doloroso como algunos puedan creer», defiende Molina.

En el Jueves Santo, la hermandad del Cristo de Gracia estaba al otro extremo horario, la última en salir (19.05 horas) y ocupaba la misma posición en la carrera oficial. Su hermano mayor, Ricardo Rojas, explica los elementos meteorológicos en que se basó su decisión.

Señala que recurrieron «a meteorólogos expertos que consultamos en Sevilla y en Córdoba, que escriben en prensa o en páginas web». «Son meteorólogos conocidos en el ámbito cofrade. Como sabíamos que el día iba a estar complicado, buscamos sus contactos y hablamos con ellos antes, y se ofrecieron para darnos una previsión detallada. No sólo la que se puede ver en internet y la previsión que teníamos era que prácticamente no había previsión: ése era el problema», admite.

Porque el pronóstico con el que lidiaban era que «podía llover o no», pero, si llovía, «podía ser una tormenta como pasó en Sevilla, que dos o tres horas antes de salir, cayó una granizada». «Entonces, eran nubes que venían para Córdoba, que algunas se disiparían en la Sierra, pero otras podían pasar, lo que podríamos decir, esa barrera. Y si llegaban, podía llover unas gotillas o ser una tormenta», rememora Rojas. «Era un poco complicada la situación, y tuvimos que tomar la decisión de suspender», argumenta.

Quienes no sean parte de la hermandad, reflexiona, «entenderán más o menos la decisión que adoptamos, pero me debo a mis hermanos y al patrimonio que tenemos en la hermandad, que es lo primordial». Y añade que las «las tecnolologías son una cosa buena, pero también un problema, porque tenemos más acceso al tiempo pero también más gente puede verlo y opinar».

