LA CUARESMA EN ABC El Patero del Lunes: 75 años, por Miguel Ángel de Abajo La deficiencia histórica más destacada de la Agrupación es la ausencia de una Madrugada acorde

Miguel Ángel de Abajo @abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 08/04/2019 09:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace 75 años de la fundación de la Agrupación de Cofradías. Es un feliz cumpleaños, pues no es fácil en el ámbito asociativo tanta continuidad y con alentadoras perspectivas de permanencia.

A lo largo de estos tres cuartos de siglo se han sucedido épocas más o menos pujantes, pero el colectivo ha mantenido al objetivo principal, el amor a la Semana Santa.

Entre los logros más positivos está la paulatina consolidación de nuevas cofradías, el incremento del apoyo popular hacia la Semana Santa, la implicación de las nuevas generaciones, el creciente apoyo, más o menos reciente, de la jerarquía eclesiástica y, por supuesto, el traslado de la carrera oficial a la Catedral, que aunque tardío, ha llegado por fin.

Cada uno de estos éxitos, y otros muchos, han sido fruto de juntas de gobierno y plenos de cofradías valientes, luchadoras y generosas, las cuales, con mayor o menor acierto, han aportado lo mejor de sí.

Pero entre las deficiencias, quizás alguna de las más destacadas sea la indolencia en acometer un enriquecimiento de Madrugada acorde con nuestra ciudad y provincia, una indolencia agravada por las erróneas decisiones que la propia Agrupación adoptó en determinados momentos, como el escaso apoyo, e incluso obstruccionismo, que la entidad aplicó en los años en que hubo tres hermandades de Madrugada, los años 1992-97, con decisiones tan torpes e insensibles como no montar la carrera oficial y sin embargo obligar a las hermandades de esa jornada a cubrirla (a pesar de que en años anteriores esto no se hacía y no era discutido), o permitir que algunas hermandades abandonaran la Madrugada sin tan siquiera prestarles una asistencia o apoyo, ni ofrecerles planes alternativos, aunque es cierto que las hermandades dimisionarias de la Madrugada lo hicieron por razones próximas a la comodidad y al índice de audiencia populista.

Muy pronto las nuevas generaciones regirán la Agrupación de Cofradías. A estas generaciones, que hoy son jóvenes, les tocará gestionar el papel de las hermandades todavía no agrupadas, su inclusión en los días existentes, la remodelación de los mismos o el diseño de nuevas jornadas cofradieras, como la Madrugada o el Sábado Santo.