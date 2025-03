El patero del domingo |'Low cost', por Luis Miranda

Paco Gómez Sanmiguel me ha contado más de una vez que en ciertos años del siglo XXI, sobre todo aquellos que tanto castigaron al Miércoles Santo, su hermandad de la Pasión intentó que sus bandas interpretasen 'Señor de San Basilio' , la marcha colosal, magnética y subversiva que escribió el gran Nicolás Barbero para la banda de la Estrella. No hubo forma, y eso que la cofradía cambió varias veces de acompañamiento en esos años. Los directores veían aquella sucesión de silencios, cambios y acordes que no obedecían al patrón comercial y se asustaban y lo arreglaban regalando alguna obra nueva.

Las desconozco todas y no sé si alguna ha pervivido o tiene méritos, porque acercarse a esa montaña será difícil, pero creo que la historia, en la que la cofradía nada de responsabilidad tiene, queda como ejemplo de este tiempo en la Semana Santa .

Quedaron atrás los palios de recortes que se hacían por no tener paciencia para hacerlos definitivos, pero la fiesta cayó al poco en una época de marcas blancas en que las cosas tenían que ser muchas , pero no debían ser buenas.

Igual que es casi imposible escuchar 'Señor de San Basilio' en Semana Santa y en cambio se tocan bobadas de serie, se consiguió que quienes buscaban una hermandad la hicieran nueva con imágenes de este tiempo en lugar de buscar en las aguas profundas de las devociones grandes y de las hermandades históricas, que a su vez languidecían.

Si antes apenas había un cartel , era necesario hacer muchos más para competir con él, y ante un pregón había que crear otros para dispersar la atención de sus pocos oyentes.

Así se ha llegado a una Semana Santa de estanterías llenas de productos 'low cost' , con mucha cantidad que ofrecer, pero de consumo rápido, sin tiempo ni calidad para poder deleitarse sin pensar en que haya que buscar otra cosa.

Es la época en que todos los años hay quienes se disputan estrenos y honores y sueñan con escribir una historia en minúscula que no resistirá a la Pascua, mientras nadie se fija en lo bueno de verdad.