PASIÓN EN CÓRDOBA Manuel Luque Bonillo: «Esta ciudad tiene imágenes de mucho mérito, auténticas joyas de la imaginería» El autor del Señor de la Salud de Córdoba, Manuel Luque Bonillo nos habla de la imaginería, su presente y su futuro

Aprendió el oficio de la mano de dos grandes de la imaginería cordobesa Antonio Bernal y Francisco Romero Zafra y este año ha sido testigo de cómo su primer titular cristífero para la capital, Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Divina Misericordia ha realizado su primera salida procesional. Manuel Luque Bonillo habla de Córdoba, de la imaginería de esta tierra y de la profesión del imaginero en la actualidad.

- La expresión «Nadie es profeta en su tierra» ¿podría extrapolarse al mundo de la imaginería en Córdoba?

- Yo pienso que no, desde tiempo atrás, en el que había un número menor de talleres, como en la actualidad, que la oferta es más amplia, en mayor o menor medida según la época creo que se han confiado nuevos proyectos a los escultores de la ciudad.

- Cada vez contamos con más imágenes titulares obra de imaginería de esta tierra, ¿ayuda en esto la proliferación de nuevas corporaciones?

- Sí, creo que si no fuera por las hermandades de nueva creación, hoy en día, al nivel que esta la Semana Santa de Córdoba, sería casi imposible incorporar una nueva imagen titular.

- Si tuviese que elaborar una imagen con rasgos de otras imágenes de Córdoba ¿de qué imágenes escogería la mirada, las manos, la expresión, la postura...?

- Eso para mí es imposible, no podría quedarme con una parte o con un fragmento de cada una de ellas, la obra es un todo, esta ciudad tiene imágenes de mucho mérito artístico, auténticas joyas de la imaginería, dotadas de una gran unción, como el grupo escultórico de las Angustias, el Señor de la Oración en el Huerto, Jesús Caído o María Santísima Nazarena.

- ¿Es complicado ser fiel al estilo de un titular para que las imágenes secundarias no desentonen?

- Lo primero, hay que ser fiel a uno mismo, respetar a la imagen titular y adaptarse al estilo y personalidad de la hermandad, pero también tener en cuenta que cuando una cofradía te confía un encargo así es porque le gustan tus obras y tu forma de trabajar y, por lo tanto, creen que eres la persona adecuada para completar la escena.

- Nuestro padre Jesús de la Salud en su Divina Misericordia protagoniza su primera salida procesional, siempre debe ser un momento especial para el autor de una imagen, ¿no?

- Para mi, como autor, por supuesto, ha sido un día inolvidable de emociones compartidas con mi familia, con la familia Cerrato Serrano que ha cuidado del Señor durante estos 20 años, con sus hermanos y con todos los que han estado cercanos al Señor durante todo este tiempo.

- En el momento en el que esta corporacion procesione en la Semana Santa de Cordoba ¿quédía le gustaria que lo hiciese?

- No lo he pensado, será el día que el Señor de la Salud elija.

- Es partidario de que se innove en el mundo de la imagineria o prefiere que se continue un estilo clasico.

- Yo soy cada ano que pasa mas clásico, pero respecto y admiro otras formas y estilos de hacer imaginería, defiendo la pluralidad en este aspecto, yo soy un enamorado de la obra de Luis Ortega Bru y a esas cotas de creatividad e innovación que llegó el maestro de San Roque creo que no ha llegado nadie todavia en el mundo de la imaginería.

- ¿Qué imagen le falta a la Semana Santa de Cordoba?

Con la aportación de los nuevos misterios por parte de las hermandades de nueva creacion no echo en falta ningun misterio destacable, si acaso el que representa la quinta estacion del via crucis cuando Jesús es ayudado por el cirineo, una escena que recreaba antiguamente el bellísimo Nazareno del Calvario y que en la actualidad la ciudad no cuenta con ningun paso en el que salgan sólo las imagenes de Jesús y Simón de Cirene.

- ¿Qué imagen le gustaría restaurar y cuál no se atrevería a tocar?

No me lo he planteado, mi trabajo es la creación de obra nueva que es lo que me llena plenamente y me reconforta.