PASIÓN EN CÓRDOBA Magna de Córdoba 2019 | Sanmiguel: «Ahora habrá que parar antes de hacer demasiadas extraordinarias» El presidente de la Agrupación se muestra convencido del carácter «único» de la próxima cita

Como un acontecimiento excepcional vive la Agrupación de Cofradías de Córdoba la organización de la magna exposición «Por tu cruz redimiste al mundo». Su presidente, Francisco Gómez Sanmiguel, se muestra contento con las cofradías que han respondido afirmativamente a la invitación.

¿Por qué se ha optado precisamente por los Nazarenos de la provincia?

Cuando el obispo nos propuso la organización de un acto cofrade de esta envergadura nos pidió que este acto estuviera centrado en la figura de Jesús. Al querer que tuviese un nivel diocesano, lo primero que planteamos es que probablemente la advocación más arraigada y extendida sea precisamente la de Jesús Nazareno. El hecho de que se unía al 75 aniversario de la Agrupación, nos llevó a abrir este acto a todas las hermandades de la capital que lo desearan. Así comenzó a andar esta procesión.

¿Hay miedo de que la magna se quede sólo en la procesión y eclipse a la procesión?

La parte más llamativa es la de la procesión de traslado. La diferencia de esta magna es que mientras en las otras el centro era la procesión, en este caso el centro es la exposición en la Catedral. A nosotros a través de la página web de venta de sillas nos constan compras desde Ciudad Real, Madrid, Segovia, Valladolid y Levante. Quizá la parte más llamativa es esta procesión de traslado, pero nos queda esta semana que vamos a poder disfrutar de contemplar 43 pasos en un marco único como la Mezquita-Catedral, y es algo que no se ha hecho nunca. No sé si será irrepetible o no, pero sí costará mucho trabajo volver a reunir esta cantidad de pasos.

Es la tercera magna. ¿Hay riesgo de que se banalicen las salidas extraordinarias, ahora tan frecuentes?

Por la propia historia de la Semana Santa, una buena parte de las cofradías cordobesas se fundan tras la Guerra Civil, y es una época en que se cumplen efemérides de fundaciones y hechura de imágenes. Es cierto que en los últimos tiempos quizás ha proliferado, probablemente en exceso, este tipo de salidas extraordinarias. En nuestro caso, las cuatro que llevas organizadas la Agrupación, han salido de una forma y luego hemos tomado nosotros las riendas. Quizá estemos llegando a la hora de parar un poco, de tomarnos un tiempo antes de seguir organizando un número excesivo de salidas, y tras esta magna quizá sea el momento de tomarnos las cosas con un poco más de calma.

¿Comprende las quejas de las asociaciones vecinales?

La ciudad se pone patas arriba durante un día para los traslados y otro para los de vuelta. Entiendo y comprendo el derecho de los vecinos al descanso, pero no son todos los días moviendo pasos. Conlleva una molestia como la Noche Blanca, una maratón o la salida de un rallye. Nosotros nos dirigimos a la Catedral porque es el primer templo de la diócesis y somos instituciones religiosas. Nuestra presencia está justificada y tampoco vamos todos los días. Lo que ocurre es que tenemos movimientos vecinales de una izquierda radical que es contraria a todo lo que huela a catolicismo. Por otro lado también el atacar a las cofradías es rentable.