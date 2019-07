PASIÓN EN CÓRDOBA José Antonio Álvarez: «Creo que debo hacer lo que siento en cada momento» El autor de la nueva Virgen de Regla de la Salud de Puerta Nueva reconoce que «quiero hacer de mis estudios una profesión»

El pasado cinco de julio, la pro hermandad de la Salud de Puerta Nueva anunció la ejecución de nueva imagen, la Virgen de Regla. El encargado de realizarla será José Antonio Álvarez Unquiles, un joven cordobés que se estrenará con este proyecto de embergadura.

El imaginero reconoció a ABC Córdoba que «es una oportunidad que me abrirá camino en un futuro, es importante y algo que necesitaba animicamente y profesionalmente». Álvarez apuntó que «la imagen está ya en proceso».

Hacerse cargo de este proyecto no es algo que le venga de nuevas ya que «es algo que se venía barajando de unos años atrás». Y amplió: «Por ciertas circunstancias no se pudo hacer en un primer momento pero después de un tiempo pudo salir adelante».

La realización de esta Virgen de Regla es, por el momento su único trabajo cofrade, siendo este proyecto, además, el inicio de su carrera profesional: «Hasta ahora he estado aprendiendo, pero ahora quiero empezar a hacer de mis estudios una profesión». Hace algo más de un lustro finalizó un grado superior de escultura y desde entonces ha estado en continua formación.

En lo que a referentes se refiere, José Antonio se sincera y explica que «nunca me he fijado en nadie; siempre he hecho lo que he sentido a mi modo». Aun así matiza que «cuando he tenido dudas he ido preguntando a gente como Antonio Bernal; él me ha resuelto dudas de cómo se hacen las lágrimas, por ejemplo». «Creo que debo hacer lo que siento en cada momento», sentenció.

«Hay gente que intenta basarse en autores pero yo busco cosas diferentes aunque evidentemente tendrá reflejos de otros autores, por mucho que quieras ser nuevo, hay matices que se parecen a otros autores», acabó.