ACTUALIDAD Dolores Villanueva: «La hermandad del Socorro empieza a ver la luz» La presidenta de la junta gestora explica la situación actual de la corporación

R. C. M.

Tras la dimisión del hasta entonces hermano mayor, una junta gestora tomó las riendas de la hermandad del Socorro el pasado mes de febrero. Al frente de la misma se colocó Dolores Villanueva, una persona muy vinculada a la hermandad del Socorro, y también con amplia experiencia en la cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento. Ahora, unos meses después de este hecho, la presidenta de la gestora ha explicado a ABC la situación actual de la corporación tras un tiempo de mucha incertidumbre.

Villanueva señala que la hermandad «ha empezado a ver la luz» en los últimos meses. Prueba de ello es que la Virgen del Socorro volverá a procesionar el próximo 30 de septiembre contando con el acompañamiento musical de AMUECI. Un hecho que es posible, en gran medida, al buen funcionamiento que tuvo la Cruz de mayo instalada por la corporación. «En la Cruz de mayo contamos con la ayuda de muchos hermanos y costaleros, que ha hecho posible que tengamos ingresos suficientes para poder permitirnos una banda», explicó.

El pasado sábado 1 de septiembre, inaugurando los actos en honor de la Virgen del Socorro, tuvo lugar en la ermita del mismo nombre el pregón, que en esta ocasión fue pronunciado por el Historiador del Arte y pregonero de la Semana Santa de Córdoba Francisco Mellado. Un acto que en palabras de Dolores Villanueva contó con bastante «aceptación».

Revitalización del grupo joven

Otro de los aspectos que se ha revitalizado en los últimos meses ha sido el grupo joven, que hasta la llegada de la junta gestora se encontraba inactivo. Para ello, la presidenta de la junta gestora habló con el antiguo vocal de juventud de la hermandad, quién a lo largo de todo este tiempo ha conseguido aglutinar un buen número de jóvenes, implicados y decididos a ayudar a su hermandad en todo lo posible.

Por el contrario, la imagen de San Rafael que ha procesionado en los últimos años no lo hará en 2018, ya que su salida supone un gasto extra que la corporación no puede asumir a día de hoy. «Este año hemos decidido que sólo procesione la Virgen, ya que la salida de San Rafael es un gasto que en la actualidad no podemos asumir», aclaró Villanueva. De esta forma, la hermandad del Socorro está encontrando la normalidad tras un tiempo de muchas dificultades.