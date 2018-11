PASIÓN EN CÓRDOBA ¿Cómo llegarán las imágenes de la provincia de Córdoba a la magna exposición de nazarenos? Aún se desconoce la fórmula que utilizarán

Eloy Moreno

@eloymoreno20 Córdoba Actualizado: 26/11/2018 23:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Poco, o casi nada se sabe aún de las cuestiones técnicas de la magna exposición« Coge tu cruz y sígueme» que la Agrupación de Hermandades y Cofradías está organizando para celebrar el 75 aniversario de su fundación. Por ahora, son un total de 21 imágenes, de las, aproximadamente, 67 invitadas, las que ya han ratificado su presencia en la muestra artística del próximo septiembre.

Más allá de la confirmación de las cofradías de la capital cordobesa, toma cierta importancia la presencia de las hermandades de la provincia. Éstas, en un principio, y a expensas de la decisión de la Agrupación, tendrían que trasladar sus pasos procesionales a Córdoba para, después, exponerlos en el interior de la Mezquita-Catredral. Al menos así es como realizó la invitación el presidente de la Agrupación, Francisco Sanmiguel: «titulares cristíferos y misterios con sus pasos procesionales de la capital, tal y como salen en Semana Santa».

La duda, en este sentido, radica en la formula que emplearían las distintas cofradías que proceden de los pueblos para trasladarse hasta el primer templo de la Diócesis de Córdoba. Éstas, hasta el momento, son las imágenes de los nazarenos de Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba, Palma del Río, Pozoblanco, Espejo, Cañete de las Torres, el Carpio y Fernán Nuñez.

Tres posibles fórmulas

Podrían barajarse tres posibles fórmulas. La primera sería el traslado directo desde cada uno de los municipios hasta el interior de la Mezquita-Catedral. Otra posibilidad sería la de llevar las imágenes, sin sus pasos procesionales, a distintas iglesias de la capital, cercanas al Templo Mayor, y, desde ahí, realizar un solemne traslado en parihuelas hasta el lugar de la muestra artística.

El tercer patrón se centraría en el traslado de estos titulares cristiferos, con sus pasos procesionales, a los templos cercanos a la Mezquita-Catedral para, después, realizar un traslado en estos mismos pasos hasta el interior del primer templo de la Diócesis cordobesa.

Si, finalmente, se escoge la tercera fórmula, las cofradías de los pueblos también tendrían que tener en cuenta las medidas de las puertas estos templos cordobeses. En la capital, los pasos van «a costal», por lo que, en muchos casos la anchura y la longitud de éstos es inferior a las de los pasos en andas. Por ejemplo, la iglesia de San Roque, sede canónica de la hermandad del Perdón de Córdoba, dificilmente podría acoger a un paso, ya que su puerta no mide más de 2,15 metros de ancho.

Entre los otros templos que podrían acoger a estos nazarenos se encontrarían San Juan y Todos los Santos (La Trinidad), San Francisco y San Eulogio, San Pablo, San José y Espíritu Santo, San Pedro, o Santiago. Eso sí, si, finalmente, participan 24 imágenes de la provincia -cuatro ya han rechazado la invitación-, podría haber hasta tres cofradías procedentes de los pueblos en cada iglesia, más las que acogen ya de la capital.

Parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía) - Valerio Merino

La parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía) también podría encontrarse con dificultades a la hora de acoger un paso de un nazareno de la provincia. Este «trono» tendría que medir menos de 3 metros de largo, de lo contrario no podría girar por las escaleras que se encuentran en la estrecha salida del templo. San Nicolás de la Villa, por otro lado, no tendría mucho problema, a pesar de la estrechez de su salida, siempre y cuando el paso midiese menos de 6 metros de largo y 3 metros de ancho.

Por ahora no hay nada cerrado y, según explicó Sanmiguel, «hasta que no tengamos el listado de hermandades participantes no podemos entrar en detalles». Esta relación de imágenes estará completa, en principio, el día 4 de diciembre, ya que el día 3 es la fecha límite que se ha dado a las cofradías para que confirmen o rechacen la invitación a participar en la muestra.