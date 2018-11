TRANSPARENCIA Cajasur financia la adaptación de las hermandades de Córdoba a la nueva ley de Protección de Datos No cumplir con el nuevo reglamento podría conllevar multas de hasta dos millones de euros

La Fundación Cajasur será la encargada de financiar el primer año de asesoramiento y adecuación a la nueva normativa de la Protección de Datos de las hermandades cordobesas, afín al nuevo Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor el pasado mayo.

Así lo ha comunicado la Agrupación de Hermandades de Córdoba que ha mostrado esta noticia «con agrado», sobretodo, «después de la amplia demanda de hermandades agrupadas que habían solicitado este servicio».

De esta forma, el proyecto aprobado por la Fundación Cajasur consistirá en ofrecer a las cofradías demandantes el servicio de auditoría y consultoría para la determinación de la correcta caracterización y seguridad de ficheros. A su vez, el asesor facilitará a la hermandad la elaboración del Registro de Actividades y un seguimiento periódico.

También se prestará especial atención en la elaboración de la documentación necesaria y exigida legalmente, «como redacción de contratos y documentos de responsabilidad en el acceso a los datos, así como políticas informativas».

El proyecto incluye la implantación de este servicio, que es obligatorio para las hermandades por la singularidad de los datos que manejan – «de categoría especial»-, así como las auditorías de control, consultas y protocolos de actuación que se ofrecen por un año, pudiendo ampliarse el mantenimiento para años venideros con cargo a las diferentes hermandades, si así lo desean.

La persona encargada de llevar a cabo este proyecto será José Montilla Chicano, experto universitario en protección de datos, auditor de sistemas de gestión de la seguridad de la información y miembro de la empresa Asyfora, Asesoramiento y Formación.

Las hermandades que quieren beneficiarse de este proyecto tendrán que solicitarlo a través de un correo electrónico a la Agrupación de Hermandades de Córdoba antes del 16 de noviembre. En este documento tendrán que incluir los datos de la persona que, desde la hermandad, se haya designado para responsabilizarse de éste área.

Muchos hermanos podrían ser dados de baja

Los datos de las hermandades están considerados como «datos de categoría especial» y un mal uso de éstos podrían conllevar multas de hasta dos millones de euros. De ahí la importancia de que las cofradías cuenten con un servicio concreto que conozca los pormenores esta nueva normativa.

La diferencia principal con la anterior normativa es que, desde mayo, las hermandades no pueden poseer datos personales de ninguno de sus hermanos a no ser que éstos autoricen su uso con la firma de un documento concreto.

Anteriormente, el reglamento entendía el «acuerdo tácito» en el que por el simple hecho de la pertenencia a una hermandad ya se entendía que ésta contaba con la autorización para poder hacer uso de sus datos. Ya no es así.

Otra dificultad, por ejemplo, se encontraría a la hora de publicar el censo electoral, antes de los comicios de cualquier hermandad. Este documento, según el nuevo reglamento, no podría ser expuesto sin un consentimiento previo.

Tampoco se podrán hacer llamadas telefónicas, enviar correos ordinarios, ni electrónicos, sin el consentimiento –a través de la firma del documento- del propio hermano. Es más, teniendo en cuenta el nuevo reglamento, la hermandad no debería poseer los datos de estos hermanos dentro de sus registros si éstos no han dado su consentimiento por escrito, por lo que, de no firmar este documento, la hermandad se podría ver obligada a dar de baja a muchos de sus miembros.