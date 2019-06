PASIÓN EN CÓRDOBA Aumentar los nazarenos, el principal proyecto de un hermano para presidir las Angustias Ángel Muñoz también prefiere continuar con las cornetas y tambores tras el paso

La Cofradía de las Angustias celebrará el próximo domingo elecciones a hermano mayor. Antonio Susín y Ángel Muñoz son las dos caras que se disputarán comandar el futuro de la hermandad con sede en San Agustín. Muñoz reconoció a ABC Córdoba que «después de estar cuatro años en la junta de gobierno, me gustaría continuar el camino que se empezó».

«Hay que modernizar a la cofradía, sobre todo en ciertos aspectos y, ante todo, recuperar el cortejo de nazarenos que teníamos antaño y que por circunstancias ha ido descendiendo», explicó Ángel Muñoz como su principal proyecto a partir del cual «hay que hacer crecer a la cofradía».

En esa línea continuista, el candidato expresó en términos musicales que «soy fiel a mis principios y tanto yo como mi junta de gobierno tenemos claro que es un paso de misterio y como tal continuaré con la banda de cornetas y tambores de la Coronación». En ese sentido añadió que «creo que ha funcionado bien y es lo que le pega como estilo musical a la cofradía de las Angustias.

Sus primeras medidas pasan por «cambiar el recorrido y acortarlo» además de «incluir en la cuota anual la papeleta de sitio y también bonificar a las unidades familares en escala para rebajar el precio de la salida». «El descenso de nazarenos se achaca al cambio de recorrido por el cambio de sede canónica por lo que estas serán casi que las primeras medidas en caso de ser elegido hermano mayor.

En cuanto al largo plazo, Muñoz destacó que «hay que ser realistas; económicamente la cofradía no anda muy boyante». «Tenemos un gasto fijo de casa hermandad y los ingresos son los que son. Vivimos de la cuotas de hermanos y lo que pueda darnos la lotería de navidad y la subvención, por lo que no hay proyectos viables, solo el día a día. Llevo un proyecto muy importante pero que ni mi junta de gobierno lo sabe y que sería sufragado con una comisión. Sería una cosa aparte de la contabilidad diaria. El día a día pero no hay más porque no se genera dinero para hacer cosas importantes»..

Por último y para zanjar cualquier duda, Ángel Muñoz explicó que «no valoramos una posible vuelta a San Pablo»: «Volvimos a san Agustín porque creíamos que era lo mejor para la cofradía. Los principios cuestan. Debemos acostumbrarnos al barrio y el barrio a nosotros. No barajamos esa vuelta. Lo que la junta de gobierno busca es para que haya una integración plena. Plantearlo me parece hasta una falta de seriedad».