Todos los juicios pendientes en el Córdoba CF antes de la previsible batalla León-González

El presidente y máximo accionista del Córdoba CF, Jesús León, antes de la batalla judicial que se prevé entre Carlos González y él, explicó que los pleitos del Córdoba CF pendientes de la anterior etapa tienen valorado un coste de «2,5 millones» y los generados en su gestión de apenas «0,5 millones». Detallaron los de la era González.

La consejera Magdalena Entrenas desgranó que hay juicios pendientes con Albert Puig (60.000 euros), Juan Merino (337.000), Sport Global (114.000), Maroam y las barras del estadio (1,3 millones), Sánchez (16.000 euros), Zaldúa (70.000), Antonio Romero Campanero (16.000 y previstas otras dos de 100.000), Uniauxiliares (9.000), Césped (20.000), Domingo Cisma (95.000) y Álex Gómez Comes (299.000).

Además, también explicó que el club ha tenido que recurrir al Tribunal Supremo en Casación para mantener provisionalmente el uso de la Ciudad Deportiva Rafael Gómez, propietario del grupo inmobiliario Tremón.

La batalla León-González

En la previsible batalla judicial entre León y González, el Córdoba tiene preparada una demanda por la supuesta descapitalización del club durante la gestión del empresario canario. La Fiscalía archivó el caso anteriormente.

Mientras, el club no se decide a interponer una demanda contra González por los famosos 8 millones de euros que se comprometió a asumir a su costa (Ecco). Entrenas no dijo ni que sí ni que no. El caso, argumentó, «no lo tengo estudiado como debería y no me puedo aventurar a poner un pleito para perder con González y las costas».

Además, indicó que «se pondrá si lo vemos claro, pero no para hacer el ridículo». Incluso, reconoció que «tengo ciertas reticencias porque había un concurso y los administradores concursales no lo vieron, ¿eran tontos o qué?», ironizó.