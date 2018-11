ANÁLISIS ¿Qué soluciones le quedan al Córdoba CF para salir de la crisis tras el cambio de entrenador? A la espera de una reacción con Curro Torres, el club deben plantearse otros caminos

Un simple cambio de entrenador no ha servido, de momento, para convertirse en el punto de inflexión que necesita el Córdoba CF para reaccionar y salir de los puestos de descenso a Segunda B. La llegada de Curro Torres por José Ramón Sandoval en el banquillo de El Arcángel no ha bastado, por ahora, para cambiar el rumbo. Por eso, la pregunta que ahora flota en el ambiente del cordobesismo es: ¿qué más pueden hacer en el club para salir de la crisis de resultados?

Está claro que la primera pieza que tiene que mover es cómo lograr un traspaso por Sergi Guardiola. El Córdoba no consiguió solucionar esta papeleta en verano con una polémica cesión al Getafe casi sin contraprestación. Dio una patada para adelante al caso. Ahora, el toro ya está aquí otra vez. Mientras Sergi Guardiola se paseaba ayer por Córdoba en su día libre, el club tiene que mover su situación. El delantero no cuenta con la confianza de José Bordalás. Es el cuarto punta del equipo tras Ángel, Jorge Molina y Mata. No tiene minutos en la Liga.

Ahora, la situación ha mejorado para el Córdoba. Guardiola busca una salida del Getafe. Eso sí, siempre con la intención de tener minutos en Primera. El Valladolid de Ronaldo se ha interesado por él. Ya lo quiso en verano. El conjunto blanquiverde verá con buenos ojos cualquier operación que acabe en un traspaso con importantes ingresos para el club. El Getafe tiene que autorizar su salida. Además, encajar un tercer club para Guardiola, con posibilidad de minutos y de Primera. De hecho, su agencia de representación desmintió ayer que pueda jugar en Segunda, tras el interés del Oviedo.

La venta de Guardiola es vital para que el Córdoba pueda conseguir un límite salarial positivo. Cualquier otra escenario hace prácticamente imposible que el conjunto blanquiverde pueda acometer una reestructuración de garantías en enero como sería ideal para buscar la permanencia después de otra desastrosa primera vuelta. El conjunto blanquiverde también tendría la vía de traspasar a valores como Javi Galán o Aguado, pero en ambos casos su coste no liberaría todo el tope salarial negativo. Además, supondría un grave quebranto para la calidad del equipo.

Sin solución para el límite salarial, otro problema, será prácticamente imposible realizar un reconstrucción para soñar. Los fichajes en el mercado de invierno son una cuestión imprescindible para que intente salir de la zona de descenso.

En cualquier caso, los jugadores tienen antes una última oportunidad de reivindicar que son mejores de lo que han demostrado hasta ahora y sobre todo que son mejores de lo que dice la clasificación con contundencia hasta este momento. El Córdoba es vigesimoprimero y penúltimo clasificado. Tiene solo 11 puntos. Está a cuatro de la zona de permanencia en Segunda. Sin embargo, el calendario le ofrece una opción final. El equipo blanquiverde juega los tres próximos partidos de Liga ante los tres rivales que le preceden en la clasificación. Son el Reus, vigésimo y antepenúltimo con 13 puntos; el Elche, próximo rival de los cordobesistas, con 15 puntos; y el Real Zaragoza, que abre la zona de permanencia también con 15 puntos.