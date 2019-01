DE LA TEMPORADA 2017-18 Así ha sido la Junta de Accionistas del Córdoba CF Jesús León ha aprobado las cuentas con el voto en contra de minoritarios

El Córdoba CF ha celebrado este jueves la Junta General Ordinaria de Accionistas del club solo unos días antes de que Jesús León cumpla su primer año de mandato en la entidad blanquiverde. Las cuentas del ejercicio 2017-18, el presupuesto de la campaña 2018-19 y el cambio en el Consejo han sido aprobados por la abrumadora mayoría del máximo accionista del conjunto blanquiverde, Jesús León, aunque con el voto en contra del Sindicato de Accionistas Minoritarios a las cuentas y al presupuesto.

Los pequeños propietarios del Córdoba CF, con Manuel Pastor como portavoz para el primer y segundo punto del orden del día de aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2017-18 y el presupuesto de la 2018-19, manifestó sus dudas sobre varios aspectos. Por ello, señaló que el sentido del voto del sindicato sería «en contra».

Entre los temas tratados han aparecido los procedimientos judiciales heredados de Carlos González, que son de 2,5 millones de euros, y respuesta a los requerimientos de minoritarios sobre la posible demanda de 8 millones de euros contra el anterior propietario o la cesión del estadio El Arcángel.

El desglose de los procedimientos judiciales ha sido minucioso, así como la ambigüedad sobre si se interpondrá una demanda o no para reclamar los 8 millones a Carlos González. «Se pondrá si lo vemos claro, pero no para hacer ridículo», ha dicho la consejera Entrenas.

Sobre la cesión del estadio El Arcángel, la situación, según las explicaciones de los consejeros, servirá para regularizar jurídicamente el uso del estadio, que sería solo para uso deportivo (además de tienda y ambigú), por cuatro años prorrogable a otros cuatro y por un canon simbólico que sería compensado por los gastos, según el club.

También ha detallado la presunta salida de un millón de euros del club hacia la del presidente. Entrenas ha aclarado que «si mira el número de la cuenta corriente no es de Jesús León y es la cuenta de Grucal. Es el pago de esa indemnización por la Ciudad Deportiva que no se pudo realizar. A lo mejor no era el momento, y es criticable, pero es justo por cobrar lo que se le debía».

Igualmente apareció el asunto de la Ciudad Deportiva. «Hay dos pleitos y uno ha estimado el precario en la Audiencia, pero está recurrido en Casación al Supremo. Queremos ganar tiempo y negociar con Tremón, porque no es la idea seguir ahí».

Minoritarios ha afeado al presidente el aumento del gasto en servicios exteriores, pero León ha justificado y desglosado esos conceptos en las parcelas más importantes que han crecido y ha puesto varios ejemplos.

La Junta ha durado más de tres horas. Durante dos horas y 45 minutos se han tratado los seis puntos del orden del día. En el primer y segundo se han dedicado casi dos horas y 40 minutos. El resto de puntos se solventaron, con la abstención de Minoritarios, en cinco minutos por ser cuestión de puro trámite. El Consejo de estar representado por León y sus empresas. Ahora, han sido designado nominalmente sus cinco miembros.

Con posterioridad y aunque no aparecía en el orden del día, ha dado paso a ruegos y preguntas. El presidente ha preguntado a los accionistas qué harían con Aythami, que quiere marcharse libre a Las Palmas. Con lógica, los propietarios han respaldado la posición del presidente de reclamar una contraprestación por el traspaso del central a Las Palmas si quiere irse.