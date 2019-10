SELECCIONES El pivote del Córdoba CF Luis Garrido, convocado con Honduras El último fichaje blanquiverde jugará dos partidos de la Liga de las Naciones con su equipo nacional

El centrocampista del Córdoba CF Luis Garrido ha sido convocado por Honduras para jugar dos partidos oficiales de la Liga de las Naciones de la Concacaf a mediados de este mes de octubre. El seleccionador nacional hondureños, Fabián Coito, ha includo al cordobesista entre los 24 jugadores citados.

Garrido fue el último fichaje del Córdoba CF en el mercado de verano. De hecho, su incorporación a la entidad blanquiverde se anunció oficialmente en los primeros días de septiembre, después de finalizar el plazo de inscripción de futbolistas en España. El Córdoba, sin ficha para jugadores mayores de 23 años disponibles en ese momento, no pudo inscribirlo. Por eso, Garrido, que todavía no ha llegado a Córdoba más de un mes después de su fichaje, no puede jugar como blanquiverde hasta enero.

Mientras, Luis Garrido, internacional absoluto con Honduras, ha sido citado por el seleccionador nacional hondureño para jugar los próximos partidos oficiales de su selección en la Liga de las Naciones de la Concacaf. La «H» se mide a Trinidad y Tobago como visitante el próximo 10 de octubre. Luego, Garrido también tendrá la oportunidad de jugar el 13 de octubre en su país ante Martinica.

La intención del Córdoba CF es que Luis Garrido se pudiera incorporar al trabajo con la entidad blanquiverde antes de enero, cuando el club tendrá que dar una baja entre su plantilla de mayores de 23 años para hacer hueco al futbolista hondureño. Ahora mismo, el pivote solo puede entrenarse por su cuenta y jugar con Honduras en partidos oficiales.