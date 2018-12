CÓRDOBA CF Otro problema añadido para el Córdoba CF: Jona no cuenta para el Lugo El delantero hondureño está además sin representante

Fernado López

@fernanlopez10 CÓRDOBA Actualizado: 30/12/2018 23:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El delantero hondureño Jona Mejía no cuenta para el Lugo. El delantero hondureño es propiedad del Córdoba CF y, tras una estancia de cinco meses en la entidad del Anxo Carro en calidad de cedido, deberá buscar un nuevo destino.

Jona Mejía no cuenta para Alberto Monteagudo y el Lugo ya la ha comunicado que debe buscar destino por lo que no es descartable que aparezca por el El Arcángel mientras eso sucede. Pese a ser delantero no ha materializado ningún gol y tampoco ha convencido en su juego.

El delantero hace dos meses que está sin representante tras dejar atrás la asistencia de Joaquín Vigueras, el que también es agente de Sergi Guardiola o el propio Josema, por lo que encontrar acomodo será aún más difícil.

Su alto salario y la poca confianza que hay depositada en él también en Córdoba juegan en contra de que el ariete pueda quedarse en la entidad blanquiverde en una posición en la que andan escasos.