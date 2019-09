GUERRA JUDICIAL Las otras posibles querellas del Córdoba CF El club blanquiverde se niega a hablar sobre las supuestas acciones legales contra Entrenas y una tercera contra González

ABC Córdoba también intentó confirmar este martes la presentación por el Córdoba CF de una querella a Magdalena Entrenas por tres supuestos delitos y también una tercera querella a Carlos González por administración desleal, como publicó Diario Córdoba. Sin embargo, los responsables de la entidad cordobesista, a través del departamento de Comunicación del club, también descartó pronunciarse de estos temas.

Este periódico contactó este martes con Entrenas para conocer su versión de las posibles querellas presentadas por el Córdoba CF contra ella. La abogada se remitió a que «todo lo que dije en la rueda de prensa es verdad, porque no me han puesto ninguna denuncia por injurias o calumnias». Además, defendió que «no he revelado ningún secreto» y que «no se puede ser desleal con quien no tienes obligación de serlo».

Fuentes de la empresa del canario Carlos González(Azaveco) sostuvieron también el martes que «no nos consta» formalmente que le hayan presentado una tercera querella, aunque tampoco negaron esa posibilidad. Las dos primeras fueron archivadas. El club recurrió el segundo archivo.

Por otra parte, en la mañana del martes también se produjo la vistilla en sede judicial de la reclamación millonaria al club del exmédico Javier Bejarano.