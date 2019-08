CRISIS INSTITUCIONAL Magdalena Entrenas: «Las acciones del Córdoba están a nombre de Azaveco (Carlos González)» La consejera se siente «engañada» por Jesús León, del que asegura que «ha puesto cero pelotero para comprar el club»

La consejera del Córdoba CF Magdalena Entrenas ha realizado este martes una rueda de prensa de casi dos horas de duración en la que ha dado su versión sobre la situación que vive el club y especialmente de lo que ha denominado «las mentiras» de Jesús León. Entre los grandes titulares de su intervención ha confirmado que posee el Libro de Accionistas del Córdoba CF y que en él las acciones aparecen pignoradas «a nombre de Azaveco (Carlos González)» y que así consta también en el Registro Mercantil. Entrenas también ha destapado que León «ha puesto cero pelotero, cero pelotero -ha repetido-, para comprar el Córdoba».

La abogada ha explicado que se ha sentido «engañada» por Jesús León, pero que «se me cayó la venda» desde marzo «cuando viajé a Extremadura». También ha expuesto las «grandes mentiras» en las que, a su juicio, se ha cimentado el presidente su mandato. La primera mentira ha sido que «ha puesto cero pelotero para comprar el Córdoba».

La consejera también ha detallado que la segunda mentira que le hizo levantar suspicacias fue cuando «pidió cambiar el Consejo y que los consejeros participaramos personalmente en lugar de nombrados por sus empresas como estuvimos hasta enero de 2019». Entrenas le pidió que le explicara el motivo. León le dijo, según su versión, que era porque «había recibido una oferta irrechazable por una de ellas y que ese dinero lo aportaría al club». Sin embargo, «ese dinero jamás llegó al Córdoba», sentenció.

No ha visto el documento original del millón

Entrenas añadió aquí dos «submentiras», que vienen a cargo del pago de enero de 2019 de medio millón a Carlos González por la compraventa y del famoso millón que salió del club a las cuentas de una de las empresas de León en julio de 2018. Sobre los 500.000 euros, Entrenas ha desvelado que «se lo prestó Alfredo García Amado (Mesas Sport) y aún no le ha pagado».

Del millón de euros de indemnización que cobró por no hacer la Ciudad Deportiva del Parque del Canal, ha confirmado que «jamás he visto el documento original» que acreditaría ese abono. ABC Córdoba publicó hace meses esa operación. De hecho, González explicó entonces que ese documento «o no existe o no es real», en contra de la versión del club. Este periódico soliticó ese anexo y el club se negó a facilitárselo. Este martes, Entrenas ha confirmado que tampoco ha visto el original que sustentaría ese pago de un millón «jamás».

La tercera de las mentiras de León que Entrenas ha puesto sobre la mesa de la gestión de León ha sido que «nos dijo a mí y a Alfredo que tenía una operación financiera de 11,9 millones de euros con un inversor suramericano». La consejera constató que «el 23 julio nos confesó que no llegaría el dinero», porque, sentenció con ironía, «el barco que lo traía se hundió».

En peligro

Además, la consejera del Córdoba ha señalado que «el Libro de Accionistas lo tengo yo y no lo devolveré hasta que me cesen en una Junta de Accionistas», pero ha avanzado que el paquete mayoritario de acciones aparecen pignoradas «en Libro de Accionistas a nombre de Azaveco y también en el Registro Mercantil».-

Por eso, su conclusión jurídica es que la posible defensa judicial del impago de León (Aglomerados) a González del último plazo de la compraventa (4,5 millones) el 31 de julio «no tiene recorrido» porque «la escritura está muy bien hecha y no deja dudas». A su jucio, debe aplicarse «la condición resolutoria».

A León lo ha calificado de «mentiroso, cobarde, prepotente y despota». También de «¿Que si es un kamikaze financiero? La respuesta es que sí». Además, ha desvelado que «no mide las consecuencias» de sus actuaciones. Incluso, ha detallado que está «muy preocupada» por el futuro del club porque «no puedes pretender comprarte un Ferrari (Córdoba CF), que tus padres te den la entrada, no le pagues nada a la financiera ni al que te pone la gasolina y que la solución sea tirar el coche (el club) por el precipicio».