CRISIS León responde a González con una demanda El Córdoba CF solicitará la «nulidad» del juicio por la reclamación del abogado Iván Zaldúa

Carlos González acaparó durante la semana muchas atenciones. El anterior propietario del Córdoba CF censuró la gestión de Jesús León, actual presidente del club, y llegó a cuestionar que en el mes de julio reciba los 4,5 millones que debe abonarle el empresario montoreño.

El caso es que, a falta de una comparecencia pública, tal y como se comprometió el pasado domingo, Jesús León ha movido ficha a través de los juzgados, según ha confirmado el departamento de comunicación del club. Y es que el Córdoba CF ha presentado una demanda contra Carlos González y su hijo, Alejandro, quien fuera también presidente del club, al entender que realizaron una «administración desleal de la sociedad» en función al contrato del anterior director de marketing del club, quien durante un periodo de dos años dejó de trabajar para la sociedad anónima blanquiverde y hacerlo para una empresa de Carlos González en Méjico.

En sí, esta acción viene a confirmar la guerra abierta entre los últimos presidentes de la entidad y a la que se podría sumar en breve también Luis Oliver, quien sigue estando de fondo en esta lucha de poder del Córdoba.

De hecho, esta situación es una más dentro de la entidad blanquiverde, puesto que ayer se celebró en Córdoba la vista del juicio correspondiente a la demanda de Iván Zaldúa, ex consejero del club y responsable de la parcela jurídica en la etapa presidencial de Alejandro González.

Con todo, se llevó con la peculiaridad de que el Córdoba no presentó abogado, si bien el juez continuó con el proceso abierto por la reclamación de una serie de minutas. Este periódico confirmó a través del club que Magdalena Entrenas, responsable de la parcela jurídica, presentó un escrito de suspensión de juicio por incompatibilidad de agenda que fue rechazada. Posteriormente, una renuncia, pero por diversos factores no fue admitida. Ante tal circunstancia, el Córdoba presentará una solicitud de «nulidad» al entender que no ha podido ser representado en un caso que quedó visto para sentencia. En todo caso, otro asunto más que queda pendiente de resolución en el Córdoba.