CORDOBÉS Y EX DEL CÓRDOBA CF Javi Flores: «En aquel momento los pitos me atropellaron, pero ahora lo veo como una vivencia» El medio del Elche reconoce su cordobesismo y asegura que no celebrará el gol si marca

Javier Gómez

@jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 29/11/2018 08:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Javi Flores (Córdoba, 1986) vuelve a El Arcángel por primera vez desde que salió del Córdoba CF en el verano de 2011. En este tiempo ha pasado por el Getafe B, Elche, Murcia, Hércules y vuelta al Elche. Jugó en el conjunto blanquiverde desde benjamines hasta el primer equipo, hasta que pretendieron despedirlo con un ERE que, finalmente, no se produjo, aunque se marchó justo con la llegada de Carlos González al club. Así ha visto, ve y verá al Córdoba que lleva en el corazón desde niño.

—Es la primera vez que vuelve para jugar en El Arcángel, ¿qué siente?

—Es la primera vez que jugaré en El Arcángel, porque otra vez que pude hacerlo me rompí la rodilla. Es una sensación diferente volver a jugar allí. Está siendo una semana diferente por toda la repercusión mediática y el sábado imagino que también será todo muy especial. Fueron muchos años jugando en casa, donde me críe y tienes sentimientos encontrados.

—Desde su salida en 2011 todo ha cambiado mucho en el Córdoba, pero ahora parece que vuelve a ser un club sufridor, de pelear por la salvación y con líos económicos, ¿cómo lo ve?

—En la época que me fui hubo varios años de nivel futbolístico muy buenos. En el primero se jugó el play off y en otro se ascendió. Es verdad que la temporada en Primera fue mala, pero estaba en Primera. A partir de ahora todo parece que ha vuelto a lo que ha sido el Córdoba habitualmente. Los nuevos gestores, eso sí, estarán intentado regular y normalizar la situación. En cualquier caso, hoy todo está muy controlado por LaLiga y por el tema del límite salarial. Esto no es como antes que podíamos gastar lo que quisieras y me parece bastante acertado.

—En el Elche, ¿cómo le va? Es titular y tiene dos ascensos allí.

—En el plano personal, esta segunda etapa en el Elche está siendo bastante buena. También colectivamente. El año pasado conseguimos el ascenso, que era nuestro objetivo. Esta temporada tenemos claro que va a ser un año largo, de pelea y en el que habrá muchos altibajos. Partimos de la base de que vamos a estar ahí sufriendo, pero ojalá en marzo estemos mejor y no sea así. Notamos el respaldo de la gente.

—¿En qué es mejor el Javi Flores actual respecto al que se marchó?

—La edad te da la experiencia. Año a año vas viviendo situaciones. Ahora te das cuenta más de los detalles. Al final disfrutas más del fútbol. Te das cuenta de muchas cosas que no veías con 20 años. Con esa edad estás más pendiente de jugar, pero prestas menos atención a cuidarte, de la alimentación, la recuperación y de estar más tranquilo en ciertas situaciones. Ahora entiendo que hay cosas más importantes que el fútbol. Ya intento disfrutar de cada entrenamiento, de los compañeros y de los partidos.

—¿Qué recibimiento espera de la afición del Córdoba CF?

—No lo sé. Como nunca he jugado allí desde que me marché, no sé qué hará. Creo que, por la situación del Córdoba, a lo mejor la gente estará más volcada con el equipo que pendiente de mi vuelta. Sabéis que jamás he tenido ninguna mala palabra hacia el club, ni ningún mal gesto con la afición ni nadie, con lo que tampoco espero nada fuera de lo normal.

—La afición tuvo sus tiras y aflojas con usted. De hecho, se hizo célebre la frase del presidente Salinas cuando aseguró que la afición había tenido un comportamiento miserable por pitarle, ¿cómo vivió esa situación un cordobés que había jugado toda la vida en el club desde abajo?

—Lo ha explicado usted antes. El equipo, año tras año, siempre acababa luchando por la salvación. Creo que la gente se cansó de esa situación. La afición estaba un poco hastiada e igual terminé pagando un poco esa situación. Con la edad que tenía, todo aquello me atropelló un poco. Me preguntaba: “¿Qué me está pasando?”. Los futbolistas estamos expuestos a vivir este tipo de situaciones. Ahora, con el tiempo pasado, simplemente es una vivencia más que me tocó en el fútbol.

—Para ganar en El Arcángel como desea hay que marcar. Si marca Javi Flores en El Arcángel, ¿qué va a hacer?

—Tengo claro que no lo voy a celebrar. Me merece un respeto absoluto el club y la afición. Pese a que vive momentos en los que la grada me pitó, también tuve muchísimos momentos en los que la gente me demostró su cariño y su apoyo, y eso tampoco lo olvido. A veces se recuerda más lo negativo por todo lo que pasó, pero también sé que la gente se portó muy bien conmigo. Es el club en el que me he criado y tengo que guardar respeto.

—Todo se resume en que, separando la situación profesional y que vendrá a ganar con el Elche, usted es un cordobesista más, ¿no?

—Soy cordobés y cordobesista. Juegué allí desde los siete años. He visto partidos en El Arcángel nuevo y en el antiguo. He visto y jugado partidos en Segunda B y en Segunda A. Viví el descenso a Segunda B de 2005 desde dentro del vestuario, porque ya entrenaba en el primer equipo. El sábado iré a ganar, pero a partir del domingo le deseo lo mejor. Es lo justo y normal.