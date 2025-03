La Federación incluye al Córdoba en el Grupo IV de Segunda B, pero su caso está «pendiente de resolución»

No hay fumata blanca. Al menos, como algunos esperaban. Tampoco es el final como otros vaticinaban. Hay una decisión, por llamarlo de alguna forma, Salomónica. La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado este lunes la composición de los grupos de Segunda B con 102 equipos. Incluye al Córdoba (a secas: sin CF, sin CF SAD o UFC SAD) en el Grupo IV y dentro del subrugo B. Sin embargo, le coloca un asterístico, que puede entenderse a su participación, que dice «pendiente de resolución».

Por tanto, el comunicado oficial no desvela finalmente la noticia más esperada desde hace meses en el cordobesismo: si está inscrito o no . Córdoba, aparentemente, no se quedará sin fútbol, pero tampoco lo confirma. La Federación Española de Fútbol (FEF) ha fijado al Córdoba en el subgrupo B del grupo IV de Segunda B , aunque sin confirmar su inscripción en la competición. Todo quedará pendiente, parece, hasta que haya una resolución judicial firme sobre el auto que autorizó la venta de la unidad productiva del Córdoba CF SAD a Unión Futbolística Cordobesa SAD .

La Federación Española que preside Luis Rubiales no ha cerrado, aparentemente, al Córdoba la puerta para continuar su etapa en Segunda B, pero todo está «pendiente de resolución» . El organismo del fútbol nacional, finalmente, tampoco ha aclarado en su comunicado oficial si la sociedad anónima creada por Infinity (fondo de inversión de Baréin ), Unión Futbolística Cordobesa , puede competir con la marca del club fundado en 1954 tras comprar la unidad productiva del Córdoba CF SAD en diciembre de 2019 hasta que adquiera firmeza o no el auto que permitió ese traspaso .

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designó al magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba Fernando Caballero como sustituto de Antonio Fuentes Bujalance en el caso de la entidad blanquiverde. El juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba había sido recusado .

Caballero no tomará la riendas del caso Córdoba CF hasta la segunda semana de septiembre , como avanzó ABC Córdoba hace varias semanas días, ya que el magistrado todavía se encuentra disfrutando de su período de vacaciones anual. Su resolución sobre si la venta de la unidad productiva del Córdoba CF SAD también transmite la licencia para competir en la Federación será la que dará firmeza o no a la decisión del auto anterior que la permitía y aseguraba que la transmitía.

Mientras, la Federación Española , como ya sucediera en enero pasado, no ha cerrado la puerta a que el Córdoba siga compitiendo en Segunda B, aunque tampoco ha confirmado que vaya a hacerlo . Mientras tanto, la FEF ha confirmado la fecha de inicio de la competición. Ha señalado que la Segunda B empieza «el 18 de octubre ».

El Córdoba , ahora mismo, está en el subgrupo B del Grupo IV . Compuesto por Betis Deportivo, Recreativo Granada, Córdoba, El Ejido 2012, Linares Deportivo, Sevilla Atlético, Lorca, Real Murcia, UCAM y Yeclano.

