González y Román: «Fue muy fácil decir que sí al Córdoba CF»

José Antonio González y Fernando Román fueron presentados por el director deportivo, Alfonso Serrano, como nuevos integrantes de la primera plantilla del Córdoba CF. Las condiciones son bien diferentes porque mientras José Antonio González llega a préstamo por el Granada, mientras que Fernando Román firma por tres temporadas.

José Antonio González, reconoce que «lo mío es fácil, tenía ganas de volver y estar en el primer equipo del Córdoba, se presentó la oportunidad y tenía ganas de volver». En ese sentido expresó que «me quedé con la espinita de tener la oportunidad y ahora se presenta y el objetivo está claro».

Y el objetivo es el de ascender, algo que «hay que asumirlo con total naturalidad». Para conseguirlo «hay que asumirlo con naturalidad y con ganas de trabajar día a día y así seguro que todo irá bien».

González procede del Granada, club que estrenó Ciudad Deportiva de manera reciente y la comparó con la del Córdoba: «Son clubes distintos y situaciones distintas que hay que asumir y llevarlo con naturalidad; si va bien en lo deportivo, va a mejorar todo seguramente».

Su estreno será en su localidad, Puente Genil, por lo que señala que «tengo ganas de ponerme la camiseta del Córdoba y juegar en mi pueblo», pero lo más importante es que «cojamos carga, minutos y sensaciones con respecto a lo que quiere el míster».

Román: «Es un proyecto muy ambicioso»

También habló Fernando Román quien señaló que «es un proyecto muy ambicioso, vamos a ir todos juntos a por ello», pero advirtió que «el que tenga presión no puede competir; el objetivo está claro y hay que hacer piña para ir a conseguirlo».

«Queremos firmar dos delanteros más» Alfonso Serrano , Director Deportivo

El director deportivo de la entidad, Alfonso Serrano, reconoció que «intentamos dar al míster las máximas alternativas posibles, queremos tener tres delanteros y contar con alguno más de la cantera; es difícil porque vienen de una categoría superior».

Aun así, explicó que «de nombres propios de fuera no hablo porque hay veces que te puede fastidiar que salgan y no porque no quiera dar nombres a la afición».