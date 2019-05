BATALLA JUDICIAL González tiene «lista la demanda» para reclamar el control del Córdoba CF si León no le paga en diez días Azaveco asegura que lo hará «en junio» en cuanto se constate que no le abona, de no hacerlo, los 4,5 millones

González insta a León al pago en 10 días de los 4,5 millones Azaveco ha puesto en marcha la maquinaria para cobrar de inmediato las cantidades pendientes de la compraventa (4,5 millones) o, en su defecto, recuperar el control del Córdoba CF, como avanzó ABC Córdoba que tenía intención de realizar. De hecho, desde la empresa de Carlos González confirmaron el martes a este periódico que tiene «lista la demanda» para reclamar a Aglomerados Córdoba (Jesús León) en vía judicial la recuperación de las acciones del club en el caso de que en el plazo de diez días no atienda el requirimiento formal que realizó el lunes por la tarde vía burofax a esta empresa del montoreño -quien asegura que no ha recibido el escrito-, después de considerar que ha incumplido el contrato por traspasar dos de las tres empresas avalistas de la compraventa de la entidad. Desde la empresa de González aseguran que han enviado el burofax del requerimiento a las cinco partes implicadas en la operación: Aglomerados Córdoba, como compradora de las acciones del club y propiedad del empresario de Montoro; a Jesús León, a título personal; y también a las tres empresas avalistas de la adquisición del paquete accionarial mayoritario: Grucal Properties, Grucal Infraestructuras e Inversport 2010. El plazo de diez días comenzaría a contar desde la recepción. Si ninguno de los cinco envíos es recogido, el mismo se iniciará desde el momento en que se certifique esta situación se ha producido por los motivos que fueran. González ha mostrado en varias ocasiones públicamente su opinión de que Aglomerados (León) no «nos va a pagar». Lógicamente si León paga, tras este requerimiento, la compraventa quedará consolidada por completo. Azaveco ya solo tendría un derecho de tanteo y retracto sobre los posibles traspasos futuros a un tercero. Sin embargo, si se constata que no lo hace (en el hipotético caso de no hacerlo), González tiene intención de presentar de forma inmediata la demanda por incumplimiento del contrato de compraventa. De hecho, la intención sería presentarla «en junio», apuntan desde Azaveco. El objetivo prioritario de González, en este escenario, sería recuperar el control de la forma más rápida posible del club, aunque, evidentemente, tendrían que decidirlo los jueces en los tribunales. El martes a última hora de la tarde, este periódico se puso en contacto con Jesús León, que ratificó que «no había recibido» el burofax aún en ese instante. Además, el empresario de Montoro, cuestionado por si cree que hubiera podido incumplir el contrato o no, afirmó que «no soy juez». Hace unos días desde el club ya apuntaron que entendían que Aglomerados «ha cumplido con todos los requisitos del contrato de compraventa» El requerimiento de González por un posible incumplimiento del contrato de compraventa tras traspasar León dos de las tres empresas avalistas respondería, en principio, a una estrategia para acortar los plazos lo máximo posible para cobrar o, en su defecto, recuperar el club. El término fijado para el abono del último pago de 4,5 millones es el 31 de julio. Por tanto, no podría comenzar la reclamación hasta el 1 de agosto. Con este movimiento, Azaveco pretende, en primer lugar, asegurarse el cobro en apenas dos semanas por haberse «debilitado nuestras garantías». De no lograrlo, acortaría los plazos para demandar y llevar el caso a los tribunales «en junio». La planificación de la próxima temporada estaría en juego de esperar al 31 de julio o acelerar este proceso, un camino que finalmente ha tomado.

