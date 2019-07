MERCADO DE FICHAJES ¿Dónde están los jugadores del Córdoba CF que acabaron descendiendo a Segunda B? Algunos están disputando fases previas en Europa y otros sin equipo

La pasada temporada fue un auténtico desastre para el Córdoba CF. Acabó descendiendo de una manera triste y debido a muchos factores que se juntaron en torno a un escudo. En lo institucional, los líos fueron primera plana durante mucho tiempo, y lo seguirán siendo en el futuro. Pero sin duda alguna, que la entidad fuese a la deriva en lo deportivo, fue causa de una plantilla con muy pocas garantías para competir en el fútbol profesional.

Es cierto que el límite salarial puso un tope, pero la plantilla no estuvo al nivel. Pese a ese nefasto año, los futbolistas que acabaron descendiendo, han encontrado destinos variopintos para intentar enmendar sus carreras deportivas en el futuro, conscientes de que el descenso a la Segunda División B les puede marcar en un futuro más cercano, por lo que no tendrán muchas más oportunidades para firmar un gran año que relance sus carreras deportivas.

En la portería, Marcos Lavín sigue entrenando con el Córdoba CF aunque el club ya la ha comunicado que no cuenta con él y su futuro está lejos de El Arcángel aunque por el momento tiene difícil encontrar destino. El otro portero, Carlos Abad, regresó al Tenerife y este lo volvió a ceder a la liga griega, concretamente al AO Xhanti.

También jugó la temporada pasada Alberto González, cuya situación es similar a la de Lavín. Está entrenando con la primera plantilla y ya le han comunicado que no cuentan con él. Por el momento, el jugador no tiene intención de salir al igual que Lavín por lo que seantoja difícil que la entidad puede desprenderse de ambos porteros en este mercado. De querer hacerlo, tendrá que usar la fórmula de la rescisión de contrato, pero eso implicar tener que abonar unas cantidades que quizá el club no está dispuesto a asumir para dar salida a dos chicos jóvenes que apenas cuentan con experiencia en el fútbol profesional.

Los defensores son quienes peor lo están teniendo. Salvo José Manuel Fernández, que se ha quedado en el club al igual que Chus Herrero, el resto aún no sabe nada de su futuro. De los que no siguen, Luis Muñoz regresó al Málaga, club de origen con el que está realizando la pretemporada, mientras que Álex Menéndez también tuvo que regresar al Aris de Salónica. Loureiro, Miguel Flaño y Álex Quintanilla aun no han encontrado proyecto en el que embarcarse. En el caso de Miguel Flaño, él quiere continuar jugando al fútbol una temporada más y está buscando destino para ello, pero en caso de no localizarlo, su sitio está en Osasuna, pero en otro rol diferente al de fútbolista. El navarro tiene asegurado un sitio en el Tajonar a donde puede volver si no concreta un equipo.

En la medular es donde más destinos dispares hay. Por un lado, Álvaro Aguado acabó recalando en el Valladolid tal y como firmó en el mercado invernal, mientras que Blati Touré se ha enrolado en las filas del Vitoria de Guimaraes, de la primera división portuguesa, donde disputará partidos de fase previa de Europa. También tiene destino europeo Álex Carbonell, quien el Valencia le ha cedido al Fortuna Sittard, de la Eredivise holandesa.

En la categoría, el único que se queda es Yann Bodiger, quien es ya uno más de la plantilla del Cádiz. Mientras tanto, Quim Araujo ha recalado en el Cartagena, también del Grupo IV de la Segunda División B. Sin equipo están por el momento Javi Lara, quien también podría encontrar acomodo en el mismo grupo de la Segunda B, y Alejandro Alfaro, que se debate entre el Recreativo de Huelva y el extranjero. Sin equipo está también a la espera de ofertas Álex Vallejo.

En lo que a atacantes se refiere, llama poderosamente la atención el fichaje de Piovacari por el Rayo Vallecano, donde compartirá vestuario con Andrés Martín. De las Cuevas sí que ha renovado por el Córdoba dos temporadas más una opcional, mientras que Jaime Romero fue uno de los primeros en salir al Qarabag, equipo con el que está disputando la fase previa de la Champions League.

En esa posición no hay nadie sin equipo, puesto que Manzambi está de vuelta en el Sporting, Alberto Quiles se ha sumado al Recreativo de Huelva en propiedad, mientras que José Ángel Carrillo también forma parte del Hapoel Ber Sheva de la liga israelí. Otro caso llamativo es el de Érik Expósito, que tras jugar la segunda parte de la temporada en el filial de Las Palmas, ha recalado en este mercado en el Slak Wroclaw, de la primera división polaca.

En definitiva los futbolistas han encontrado en su mayoría nuevo escudo al que defender. Sin embargo, pocos lo han echo en la Segunda División mientras que otrros aún están pendientes de una llamada de su representante que les diga más opciones por las que firmar.