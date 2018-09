BALANCE Córdoba CF | El salto de Andrés Martín El canterano apunta a galones de titular después de la irregularidad de los atacantes

La falta de recursos específicos en las primeras jornadas de Liga, el bajo rendimiento ofensivo de la mayoría de las teclas tocadas posteriormente y la ausencia absoluta de puntería colectiva han obligado al entrenador del Córdoba CF, José Ramón Sandoval, a realizar mil cábalas en ataque. Después de la pretemporada, el inicio del campeonato liguero y la primera comparecencia en Liga, todo apunta a que Andrés Martín pasará a tomar los galones de primera opción para el ataque cordobesista.

Andrés Martín

El canterano ha sido el máximo goleador de la pretemporada, pero una sanción que arrastraba de la pasada temporada le impidió partir de inicio en las primeras jornadas de Liga. Sandoval le dio unos minutos ante el Alcorcón al final, pero la primera oportunidad de inicio le llegó ante el Gimnástic de Tarragona en la Copa del Rey. El chaval respondió de forma brillante esa noche, como durante el verano. Marcó un gol y dio muy buenas sensaciones. Tanto, que el técnico le dio la oportunidad de repetir como titular ante el Málaga. Una goleada en contra ante el líder en la que el atacante se generó peligro.

El sábado no pudo estar por el cúmulo de sub 23. Sandoval tenía que utilizar a Alberto González en la portería por Abad. Además, quería darle la titularidad a Quezada como aviso a Galán y Aguado es fijo. Por tanto, ya no cabían más jugadores del filial en el equipo para no jugar con fuego con el riesgo de cometer alineación indebida. Esta semana, Carlos Abad volverá a la portería. Por tanto, Andrés Martín volverá, sin nada cambia entre hoy y mañana (y si no hay condicionantes de sub 23), al once.En el cuerpo técnico están decididos a darle galones de titular y primer atacante al chaval.

De momento, ha jugado tres partidos, dos de Liga y otro de Copa. Ha marcado un gol. Suma 178 minutos, 104 en la Liga y 74 en la Copa del Rey. Fue amonestado ante el Nástic.

Federico Piovaccari

El atacante italiano ha regresado al Córdoba como solución de emergencia por la situación económica del club por el límite salarial. Después de dos experiencias en el extranjero y unas semanas sin equipo, el club lo repescó a final de agosto para garantizarse contar con al menos un delantero específico en la primera plantilla (Andrés Martín y Erik Expósito son del filial).

Piovaccari puede aportar experiencia a sus 33 años. Tiene calidad, pero su ritmo ya no es el de antes. Con todo, será fundamental. En principio, no parte con galones de titular, pero está dando buen rendimiento. El italiano ha marcado dos goles. Eso sí, ambos saliendo desde el banquillo. Cuando parte de inicio ha estado más atascado. Lleva 267 minutos jugados, 251 en en Liga y 16 más en la Copa. Acumula cinco partidos, pero solo dos como titular. Además, ha visto dos amarillas.

Erik Expósito

La sensación con el canario es fría. El delantero cedido por Las Palmas llegó teóricamente en buen estado físico tras realizar la pretemporada con los amarillos, pero la realidad es que su estado distaba de la mejor versión. Por eso, ha ido adaptándose a sus compañeros.

Fue presentado después de tres jornadas. Jugó titular en la cuarta cita del campeonato ante el Alcorcón, pero no aportó lo que se presume que puede dar. O el equipo no se adapta a sus características o él no se acopla al juego de la plantilla. De hecho, ha sido el menos utilizado. Sandoval solo le ha dado 98 minutos en la Liga.

Además de la titularidad frente al bloque alfarero solo tuvo unos minutos contra el Málaga, en los que tampoco cambió la cara del equipo aunque avanzó en la imagen de su debut con el primer equipo.

Jovanovic

El serbio ha sido y es último recurso posible. Sandoval tuvo que tirar de él como titular y única referencia ofensiva en las dos primeras jornadas por la ausencia de otros «nueves». Andrés estaba sancionado, Piovaccari llegó horas antes de la segunda cita y Erik fue presentado después de la tercera.

Jovanovic ha sido el atacante más utilizado por Sandoval, aunque realmente sus 461 minutos se reparten entre sus actuaciones como «nueve» al principio y ahora en su posición natural de extremo. Jovanovic marcó el primer gol blanquiverde de la temporada en una asistencia de Alfaro. Ha disputado los seis partidos de Liga y solo ha estado en el banquillo en el último.