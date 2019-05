SALA DE PRENSA Córdoba CF | Rafael Navarro: «Si en Las Palmas no se gana, desearía darle a un botón y que fuese 30 de junio» El entrenador blanquiverde reconoció ante la situación que «la vida me ha golpeado muchísimo y he aprendido a levantarme solo; sé quienes son mis amigos»

El entrenador del Córdoba CF, Rafael Navarro, compareció en la previa del partido ante Las Palmas en el que puede descender matemáticamente. El técnico reconoció que «si no ganamos, desearía darle a un botón y que fuese ya 30 de junio».

El técnico continuó con su sinceridad y explicó que «en estos momentos, muchos amigos que te apoyaban, han desaparecido». «La vida me ha golpeado muchísimo pero he aprendido a levantarme solo; sé quienes son mis amigos y quien no», continuó.

En esa misma locución, Navarro mandó un mensaje al vestuario señalando que «el nivel de la categoría y del Córdoba CF exige tener algún jugador de más calidad; los chavales están haciendo todo lo que pueden pero es lo que hay». «Es difícil mantener la cohesión del grupo porque cada uno tiene su situación personal pero cada jugador tiene una situación personal diferente y el entrenador intenta que jueguen los más implicados».

También destacó que «no estamos trabajando en las mejores circunstancias« porque «hay familias que tienen hipotecas y que tienen qe hacer frente a sus pagos». «Hace tiempo que no hablamos de fútbol y las circunstancias tampoco es que sean las mejores».

Por cerrar los extradeportivo, sobre su futuro destacó que «voy a esperar a final de temporada; habrá tiempo para hablar pero ahora estoy centrado en el partido de Las Palmas». «Cuento con el apoyo de Rafa Berges, pero por lo demás no soy nadie ni puede exigir nada», añadió.

Si se llega a la situación de descender ya en Las Palmas, reconoció que «me sentiría triste como todo cordobesista» y volvió a señalar que «esto no es por varios partidos, esto viene de largo. Esperemos que no suceda, pero si se da, es momento de pensar en un proyecto serio, sólido y no lo de estos años de atrás».

Del partido del fin de semana destacó que «es un partido muy difícil porque de no ganar, Las Palmas se metería en problemas; es un equipo hecho para ascender y tienen jugadores muy buenos». Por parte blanquiverde, Flaño y Andrés no tendrán problema en entrar en la convocatoria mientras que Jaime no llegará y Carrillo irá muy justo.