LA PREVIA Córdoba CF | Rafael Navarro: «No hay noticias nuevas en cuanto a los pagos» Sobre si ir a la feria o no, el técnico señaló que «cada uno es libre de hacer lo que quiera, yo no voy a ir»

El entrenador del Córdoba CF, Rafael Navarro, compareció en sala de prensa en la previa del encuentro que disputarán ante el Rayo Majadahonda en la tarde del sábado. El técnico blanquiverde anunció que, pese a las promesas, «estamos a la espera y ahora mismo no hay ninguna noticia nueva» en relación a los pagos.

Para el choque llegarán Andrés Martín, De las Cuevas y Fernández porque «han estado un par de días sin entrenar pero ya han entrenado con normalidad y han entrado en convocatoria». Por el contrario, Álvaro Aguado no ha entrado, ni lo hará más esta temporada para no arriesgar en una posible lesión.

El jugador clave hoy por hoy es Andrés Martín, pero no se tiene pensado reservarlo para que no se lesione como sí se ha hecho con el jiennense: «Andrés es un jugador importante y va a tener muchísimas novias pero es un jugador que tiene que estar en el campo; a mí no se me ha comunicado nada».

Andrés estará a buen seguro motivado, como lo viene demostrando en todos los compromisos. Rafael Navarro dejó claro porqué todos deben salir como el de Aguadulce: «Estoy intentando convencer a la gente de que nos estamos jugando nuestro orgullo y hay que ser profesional hasta el último partido».

El preparador volvió a pasar por alto las preguntas sobre su futuro y volvió a emplazar al final de liga para eñalar que «hay que terminar con orgullo y a partir de ahí hablaremos; quiero terminar el día del Depor y ahí hablaré con el presidente».

El partido es en el Cerro del Espino, pero en Córdoba ya hay feria. El técnico reconoció sobre las decisiones de los jugadores de ir a la feria o no que «cada uno es libre de hacer lo que quiera y ser consciente. Yo no voy a ir más allá deque un día llevaré a mis niñas a los cacharritos».

Del rival, el Rayo Majadahonda, reconce que «es un equipo que ofensivamente es muy bueno, pero se han metido abajo por méritos propios». En ese sentido, declaró que «es un momento delicado para ellos, no debe ser fácil jugar en puestos de descenso».

Pese a esa tesitura, sí que explicó que es un buen modelo de gestión en el que fijarse: «No solo el Rayo Majadahonda, también el Numancia, el Alcorcón... Gente que sacan adelante sus proyectos con los pocos recursos que tienen y ahí están.