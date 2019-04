SALA DE PRENSA Córdoba CF | Rafael Navarro: «Estoy centrado en acabar la temporada» Con la situación que envuelve a la entidad especificó que «tenemos que estar al magen de todo y centrarnos solo en lo deportivo»

El entrenador del Córdoba CF, Rafael Navarro, compareció en la previa del partido que su equipo disputará el próximo domingo ante el Real Zaragoza. Para el encuentro, Piovaccari, Flaño y Jaime Romero no estarán disponibles mientras que Carrillo llegará justo.

Una semana más, de lo que menos se habló es de fútbol, situación qu señala de la que «tenemos que estar al margen de todo y centrarnos en lo deportivo, que es lo más importante». El técnico destacó que «es una situación delicada», pero «el jugador es profesional y tiene el aliciente de ser profesional para el año que viene tener un equipo mejor».

En cuanto a la afición reconoció que «está en su derecho de protestar». «Son libres de hacer lo que quieran pero me gustaría que viniesen a animarnos», añadió. «Las cosas no se están haciendo bien y hemos llegado a esta conclusión».

Sobre el futuro, Navarro no quiso avanzar mucho: «Estoy centrado en acabar la temporada. Hay jugadores aprovechables para la Segunda, pero en otras circunstancias. No es facil jugar como han jugado ellos todo el año y estoy seguro de que en otras circunstancias darían otro nivel».

En ese sentido, en el plano personal reconoció que «estoy centrado en esta temporada». En ese sentido destacó que «voy a defender esto a muerte y luego ya se hablará si sigo o no».

Entrando en lo deportivo, explicó que «el equipo no sale bien, está ahí porque recibe muchos goles». «Los números en contra son de descenso pero los goles a favor de play off». Una situación que nada tiene que ver con los impagos: «El equipo no ha variado su situación desde hace cinco meses».

El rival que tienen por delante es el Zaragoza, del que dice que «va a venir aquí a por todas» porque «es un equipo confeccionado para los puestos altos pero está en una situación complicada». Por ello, explicó que «tenemos que dar nuestra mejor versión y conseguir los tres puntos».