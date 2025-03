Córdoba CF | Piovaccari: «En junio me decían que no me fuese porque había que ascender y aquí estoy»

Federico Piovaccari ha regresado al Córdoba Club de Fútbol por tercera vez. Lo hace peinando alguna cana aunque se cuida como el que más. Atendió puntual a la cita con ABC después de estar toda la mañana realizando un tratamiento específico para llegar al partido del domingo ante el Sevilla Atlético. Una contusión le tuvo toda la mañana del miércoles con bolsas de hielo en sus piernas y realizando trabajo específico en el estadio para cumplir el dicho de «entre algodones». Se le ve feliz, se despide de varios chicos de la cantera que se marchan mientras él va a realizar una entrevista, posó sin problema e incluso bromeó comparándose con Zlatan Ibrahimovic en las fotos. Quiso atender a ABC en el banquillo, por el que rara vez pasa.

¿Cómo ha sido su vuelta al Córdoba CF?

Cuando pisé El Arcángel me emocioné y cuando dijeron mi nombre y me ovacionaron, me quedé muy flipado. Estoy muy contento.

Hay que ver o que cambia un club en seis meses.

Ha cambiado todo muchísimo. Lo hizo a peor y ahora a mejor. Ya el año pasado se veía que las cosas no funcionaban bien y todo fue a peor, pero cuando me reuní con Alfonso me explicó que todo esta cambiando y yo no tuve duda en volver .

¿Cómo se enteró su familia de la vuelta a Córdoba?

Los últimos que se enteraron fueron los niños. Estaban jugando aunque jugando al Fornite online con con niños de aquí que son sus amigos y le decían que yo salía en los periódicos y le preguntaban si íbamos a volver. No les dije nada por no ilusionarles y que no lo pasaran mal porque querían volver y ya se lo dije y todos muy contentos.

¿Tenía miedo a que se repitiese la historia y esto fuese un caos?

Cuando hablé con Alfonso (Serrano) me dijo las cosas claras y me tranquilizó. Sigo teniendo amigos aquí y sabía que la cosa estaba cambiando de verdad. La única duda era esa y ya vi cuando llegué aquí que la cosa había cambiado bastante.

Córdoba ha sido la ciudad donde más has estado de forma profesional, ¿qué te gusta más fuera del fútbol?

Córdoba tiene algo especial. Córdoba es de las mejores ciudades para vivir. Se está muy tranquilo con la familia. Es el tercer año y es la ciudad donde más he vivido de toda mi carrera. Veremos si en un futuro me quedo a vivir aquí .

Federico Piovaccari en el estadio de El Arcágel Álvaro Carmona

¿Por qué siempre le has caído bien a la afición? Eso es muy difícil para un delantero.

Aún no lo entiendo (risas). Supongo que por lo que le he dado en el campo. El primer año no tuve mi mejor temporada pero la gente me notaba la actitud, las ganas, la lucha y eso es una característica mía que la gente ha querido. Lucho cada balón y eso a la gente le gusta .

También la temporada pasada le gustaba cuando todo era más difícil. ¿Cómo era trabajar con impagos y todo el lío en el que vivía el club?

Los jugadores tienen que quitarse de la cabeza los problemas cuando salen al campo. Pero cuando entre semana llegan los trabajadores, la gente de la limpieza, Pepillo y nos preguntaban a nosotros que cuando se cobraba, la cabeza no estaba limpia , no estaba tranquila y al final las cosas salen mal. El año empezó mal y acabó como acabó.

«León me ofreció renovar y le dije que antes tenía que solucionar todo el lío que había en el club; me fui y nunca más volví a hablar con él Federico Piovaccari delantero del Córdoba CF

¿Mantiene relación con Rafael Berges o con Jesús León?

Con Rafa hablé por mensajes, pero hace tiempo que no hablo, nunca he tenido problemas con él. León me dijo que me quería renovar y yo le dije que antes tenía que arreglar todo el desastre del club. Yo sabía que la cosa no iba bien. Me fui y nunca más hablé con él.

Con 35 años, ¿se puede dudar de su físico?

En el primer partido ya me di cuenta que tecnicamente la Segunda B es diferente a la A y a nivel físico se exige más en Segunda B. Es más correcalles, más física. Tenemos que gestionar eso. En Badajoz llegamos bien al minuto 80. Estamos muchos veteranos y sabemos gestionar los tiempos, si estamos cansados sabemos parar el partido . Con la veteranía del equipo eso es un punto a nuestro favor.

Federico Piovaccari durante la entrevista con ABC Álvaro Carmona

La pregunta fácil: ¿Qué objetivo se marca?

Ascender. Cuando el año pasado bajamos todo el mundo me decía que me quedara para ascender porque este equipo no puede estar en esta categoría. Creo que con los fichajes de enero somos la mejor plantilla del grupo.

«Los 35 años los tengo solo en el DNI» Federico Piovaccari Delantero del Córdoba CF

¿Va pensando en el final de su carrera?

De momento no he pensado en ello. Estoy bien físicamente, mantengo mi cuerpo a tope. Los 35 años los tengo solo en el DNI . La actitud y las ganas de competir es lo que me lleva cada día a competir.

Viene del Rayo Vallecano donde ha trabajado con Paco Jémez. ¿Qué opinión le merece el técnico?

Paco es especial como todo el mundo sabe. Trabaja muy bien. Las cosas allí no están siendo fáciles para él. Empezamos la liga bien y luego tuvimos un bajón. Estoy muy contento de haber trabajado con él.