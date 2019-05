CRISIS «El Córdoba CF no va a tener ni para endeudarse» Minoritarios muestra su preocupación por la operación de crédito de León y califica como «bestial»

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 02/05/2019 08:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas León cedió ingresos por televisión y ayuda al descenso por un préstamo de 2,5 millones

La masa social del Córdoba se ha visto de nuevo sorprendida por el movimiento ejecutado por Jesús León, presidente y propietario de la mayoría de acciones de la sociedad anónima blanquiverde, y que desveló ABC en su edición de ayer. En el mismo, el empresario montoreño llegó a un acuerdo con Rights and media Funding Limited para ceder los derechos de televisión o el fondo de ayuda al descenso con el fin de percibir un crédito en el mes de octubre.

Concretamente, como se desvela en la información, León solicitaba un préstamo de 2,5 millones de euros con el fin de obtener liquidez financiera. Ante esa coyuntura, y la repercusión de la noticia, ABC se puso en contacto con Manuel Pastor, representante del sindicato Minoritarios CCF, para conocer el punto de vista de otro movimiento que vuelve a desnudar la debilidad financiera por la que atraviesa el club.

Pastor, en su primera impresión, aseguraba que «entra en coherencia con la situación financiera del Córdoba desde hace aun tiempo». De paso, instaba a recordar que «en la junta de accionistas de enero, a la que tanto nos remitimos, vimos difícil que la tesorería arrastrara un déficit de 8 millones de euros y que en el presente ejercicio sólo bajaría a 7 si se cumplían todos los objetivos del presupuesto».

En todo caso, y antes de seguir con su argumentación sobre el crédito solicitado en octubre, Pastor tiene clara que «lo primero que tiene que hacer el presidente es salir a la palestra lo antes posible para explicar un panorama que no terminamos de tener claro».

Incidiendo en el asunto del crédito solicitado por parte del empresario montoreño, Pastor alegaba que «entendemos que es una maniobra de endeudamiento puente de la sociedad». Y evaluándolo tiene claro que «el coste financiero se puede entender como bestial», puesto que «para obtener la mencionada cantidad económica se han visto obligados a pagar unos intereses del 10 por ciento». De ahí, que asegure que «podemos entender que la situación del Córdoba está entre dramática y límite», ya que «pignora los ingresos más importantes que puede tener la sociedad fuera de lo deportivo».

Además, aprovechaba para recordar que «todo tiene su justificación en los impagos al personal del club, ya que se supone que es una cantidad que debería ser asumible y no pueden con ella». Por eso, Manuel Pastor, cuando se planteaba el futuro de la sociedad explicaba que «si el equipo desciende, la capacidad de generar ingresos será inferior y, por lo tanto, hará que el Córdoba pierda hasta la capacidad de endeudamiento». Es decir, que «vemos riesgo de un concurso de acreedores salvo que se produzca un traspaso que definiríamos como milagroso».

Sobre todo, porque el cordobesismo también está preocupado por un balance de cuentas que no termina de cuadrar en los traspasos. Hay que recordar que, según se establece en el presupuesto, hay en previsión tener 5 millones de ingresos. Sin embargo, recelan en Minoritarios porque «no ha quedado claro cuál ha sido el montante de las últimas operaciones y cuánto ha terminado al final en el Córdoba; el valor neto de esos traspasos», en una alusión a los pasos dados en el traspaso de Sergi Guardiola al Valladolid, pero en el que el Getafe también se llevó una bonificación.

Además del crédito de octubre, el representante de Minoritarios CCF esgrimió que «el asunto del millón, del que tanto se habla, debería justificarse también el sentido de lo que ha realizado Grucal para ese pago más allá de que nos enseñaran el documento de la deuda del Córdoba o la idoneidad de afrontar el pago, como ya llegaron a comentar».

Por otro lado, tampoco pasó por alto el de las operaciones de pago realizadas por el club y que la auditoría de BDO reflejaba que no estaban plenamente justificadas. En ese sentido, Pastor apuntó que «nos parece mal porque hace ver que es una gestión nefasta que da continuidad a la de su antecesor en el cargo». Y, por supuesto, «no es el futuro que nosotros buscamos para el club», ya que «han operado de manera poco ortodoxa y entendemos que deben cambiarlo».

Aun así, sostiene Manuel Pastor que «todo está demasiado mezclado», porque «a veces salen partidas en los presupuestos que no las consigues aclarar hasta la siguiente junta de accionistas». Por todo ello, Pasto no dudó en asegurar que «a veces queda la sensación de que estamos en un círculo vicioso». Y más atendiendo a que «eso hace a que dejáramos claro que no apoyamos esa gestión que volvemos a definir como nefasta».

De hecho, aseveró que «el Córdoba de Jesús León ha empeorado la inercia que traía con Carlos González», algo que fundamenta en los «datos y hechos». Con todo, en minoritarios saben que son dos actores principales en el futuro inmediato de la sociedad en la que ven fundamental dar ya pasos que no se han dado.

Para empezar, trazar cuanto antes el proyecto deportivo, tanto en «planificación como en configuración de la plantilla». Pero «no existe nada de eso y sí muchas dudas como «saber si el actual propietario pagará al anterior» y a eso suma «la situación financiera, que ya sabemos cómo está».

Por ello, desde Minoritarios abogan por la idea de «realizar una auditoría externa», puesto que existen «demasiados contenciosos». Por ello, han reconocido que «nos habría gustado tener acceso al trabajo que ha realizado BDO porque es necesario para la sociedad».