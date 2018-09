LA PREVIA El Córdoba, con los mismos propósitos El conjunto blanquiverde busca el primer triunfo y cerrar problemas defensivos ante el Alcorcón

Ha pasado una semana desde que el Córdoba jugó en Albacete, pero parece que el equipo se ha quedado anclado en el tiempo. De un lado, la derrota registrada en territorio manchego (3-0) ha provocado que se despertaran las primeras tensiones (competitivas) de la temporada hasta el punto que para el director deportivo, Rafael Berges, la cita de esta tarde ante el Alcorcón es una «final»; de otro, porque el Córdoba parte con la intención de que poner nuevamente a cero su reloj, entre la necesidad de dejar atrás un verano traumático y el deseo de manifestarse como un equipo de garantías para la competición.

Por lo tanto, se podría pensar que el Córdoba tiene demasiados grilletes sobre sí antes de arrancar el partido ante un Alcorcón que ha comenzado bien la temporada. Sus cuatro puntos sobre nueve posibles suponen un botín razonable en función a los adversarios que ha tenido ante sí. Con todo, y siendo el principio, para la escuadra blanquiverde un triunfo le daría la opción de atrapar a su homóloga alfarera en la tabla y tomar impulso antes de afrontar una semana que también traerá la Copa del Rey frente al Nástic y la visita al poderoso Málaga en La Rosaleda.

La primera gran interrogante es saber de qué modo va a jugar el Córdoba. El propósito es hacerlo mejor que en Albacete, algo que se podría entender como un listón franqueable en función a la imagen dada. Aunque también queda la interrogante del cómo. Es decir, si lo hará de salida con una defensa de cinco o una de cuatro. De momento, bajo ambos formatos el Córdoba ha recibido una media de 3,33 goles por partidos y es su principal punto débil. En todo caso, el gusto de Sandoval por las puertas cerradas hace que todo sea una gran especulación.

Eso sí, resultaría contraproducente hacer un nuevo volantazo en cuanto a la elección del sistema de juego después de ejecutar un cambio una semana después de haber cambiado el anterior. Por lo tanto, da la sensación de que no habrá grandes modificaciones al respecto. Eso sí, no es de extrañar que Sandoval busque variantes en relación a lo expuesto en el Carlos Belmonte. Es decir, una defensa sin Quintanilla o sin Aytami, un centro del campo sin Bambock o sin Vallejo y alguna que otra sorpresa en el ataque. En todo caso, lo que sí está claro es que le sobran argumentos, puesto que sólo Blati Touré no está disponible por encontrarse con su selección. Así que Sandoval tiene dónde elegir, incluyendo a Expósito o De las Cuevas.

De hecho, el único puesto que no parece tener discusión es la portería. Abad es el elegido y tiene un crédito importante en función a los movimientos de mercado. En su caso, y como le ocurre al equipo, tiene la intención de «presentarse» en El Arcángel después de que la semana pasada el encuentro de Albacete se quedara en un simulacro.

En cuanto al Alcorcón, comandado por el prieguense Cristóbal Parralo en el banquillo, lo más significativo es que no habrá grandes cambios. Bellvís, quien sale de sanción, actuará en el lateral izquierdo en lugar de Aly, quien ayer se medía con Mauritania a la Burkina Faso de Blati. El resto serán los mismos que superaron al Mallorca, salvo sorpresa, si bien es cierto que también tiene interesantes argumentos en su banquillo en el caso de necesidad.