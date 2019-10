ESTADÍSTICA Córdoba CF| El Mirador, un estadio propicio para el primer triunfo a domicilio El conjunto blanquiverde trata de mejorar sus números lejos de El Arcángel

Todos los equipos de fútbol se dejan una asignatura pendiente durante el desarrollo de la competición. En el caso del Córdoba, la del partido de mañana en Algeciras pasa por el hecho de lograr la primera victoria a domicilio de la temporada.

Por el momento, el balance del equipo de Enrique Martín a domicilio es de dos empates (Villarrubia y Yeclano), así como una derrota en la última salida ante el Sevilla Atlético. Por lo tanto, un aspecto a mejorar para una escuadra que aspira al título en el Grupo IV de Segunda B para ampliar sus opciones de ascenso a Segunda División.

Por lo pronto, el Córdoba es uno de los 10 equipos del grupo que aún no conocen la victoria lejos de su estadio. Por lo tanto, una prueba de que no es tan fácil asaltar feudos rivales. Sin embargo, todos los equipos de la zona de play off ya lo han conseguido y ése es el objetivo a corto plazo el conjunto entrenado por Enrique Martín.

Eso sí, en el plano estadístico el Córdoba tiene mañana una ventaja en el Nuevo Mirador de Algeciras. Y es que el estadio campogibraltareño se le ha dado tan bien que ha saldado por victorias sus dos visitas realizadas en la temporada 03-04, con Miguel Ángel Portugal en el banquillo, y en la 05-06, cuando cayó a Segunda B. Por cierto, entonces ésa fue la primera victoria a domicilio de esa campaña.