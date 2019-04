RUEDA DE PRENSA Córdoba CF | Magdalena Entrenas acusa «a un club de Segunda» porque «tiene grandes intereses en BDO» La consejera blanquiverde alaba a este periódico porque «ABC investiga mucho y tiene muchas fuentes»

Con incontinencia verbal y una mala digestión de las informaciones publicadas los últimos días por este periódico, la consejera del Córdoba CF Magdalena Entrenas, ha acusado «a un club de Segunda», que por supuesto no ha citado, de «tener grandes intereses en BDO», la empresa de auditores que en un informe de octubre al club, del que una parte del contenido ya ha desvelado este medio, asegura que el CCF no le entregó toda la información «necesaria» para realizar su trabajo. Eso ha motivado que la patronal le haya abierto un expediente disciplinario al Córdoba CF por falta muy grave, aunque el club lo ha recurrido.

Entrenas, en la presentación de un partido del equipo femenino, dejó caer que BDO podría tener intereses ocultos. Preguntada sobre cuáles eran, la consejera desgranó que «ABC investiga mucho y tiene acceso a unas fuentes que nos gustaría que algún día las citarais porque a lo mejor hay información que se puede obtener ilícitamente, pero, en fin, como sé que tenéis fuentes por todos los sitios, pues investigarlo, que algún equipo de Segunda tiene grandes intereses con BDO», aunque, lógicamente, tampoco dijo cuál.

La responsable del equipo femenino del Córdoba CF ha señalado sobre el impago de las nóminas a los empleados que «me avergüenza», aunque ha defendido que «Jesús León está haciendo todo lo que tiene que hacer, que es solucionar la situación». Para ella, el impago de las nóminas de febrero y marzo «se va a solucionar, porque el dinero está ahí». En este sentido, ha asegurado que «la situación económica no me preocupa, aunque particularmente me siento avergonzada de que esta gente no cobre, de que no cobremos». Eso sí, repreguntada sobre una fecha concreta para realizar esos pagos, después explicar solamente que «lo haremos lo antes posible», ha evitado poner un plazo, lo que ha justificado en que «creo que ya he contestado a eso».

Otro tema de interés ha sido la firma de la cesión de uso del estadio El Arcángel, con un protocolo de intenciones que está sellado desde diciembre, pero el acuerdo formal y definitivo de cesión no acaba de producirse. «Hay una serie de documentación que tenemos que aportar al Ayuntamiento, pero el expediente de la cesión está muy avanzado». Detalló también que «en Oviedo tienen una cesión a 45 años y el Ayuntamiento paga luz, agua y el mantenimiento del césped, ahí lo dejo», una afirmación realizada solo un día después de haber sido pregonera del Mayo Festivo de Córdoba.

Entrenas regateó otra pregunta cuando se le cuestionó si podría concretar cuándo se realizaría la firma de esa cesión, ante la opción de hacerlo antes o después de las Elecciones Municipales: «Lo haremos cuando esté la documentación completa».