Córdoba CF | José Ramón Sandoval: «Hemos sido un desastre, pero hay que tener paciencia»

El entrenador del Córdoba CF, José Ramón Sandoval, ha hecho autocrítica este martes, en la rueda de prensa previa al partido ante el Nástic de Tarragona de Copa del Rey, sobre la situación del equipo, pero ha pedido tranquilidad a la afición y al entorno porque confía en que sacará la situación adelante, a pesar de los problemas para configurar la plantilla en verano.

En el análisis del inicio de temporada, Sandoval ha sido tajante. «Hoy por hoy hemos sido un desastre», ha apuntado con contundencia. Además, ha apuntado que «estamos en un momento que no carburamos». En este sentido, ha explicado que «tenemos que tocar todos los tornillos para que el coche funcione». A su juicio, «los resultados nos han puesto pesas para poder avanzar». Todo pasa por recuperar a jugadores decisivos. Por eso, ha añadido que «ahora hemos estado con Aguado, porque no es el mismo jugador de la pasada temporada y lo necesitamos».

El técnico del Córdoba CF también ha dado su versión sobre los continuos cambios de sistema y alineación. Ha destacado que su idea era «mantener los tres centrales», pero sin las ayudas «de Sergi Guardiola y Edu Ramos» no ha sido posible. Por eso, ha señalado que le convenció más el equipo el domingo ante el Alcorcón. Para él, «los sistemas los hacen buenos los jugadores» y «no podemos llorar, sino buscar soluciones». Sandoval ha pedido «paciencia» porque «esto podía pasar», ya que «quien pensara que el equipo iba a estar como ante el Sporting, estaba equivocado», ha recalcado.

A la afición

Sobre la falta de gol de los dos últimos partidos, Sandoval ha dicho que «esto es la pescadilla que se muerde la cola», ya que no es lógico que «cuando más goles hemos marcado ha sido cuando no hemos tenido delanteros, el fútbol es una sinrazón y buscas una cosa y te sale otra». En este sentido, ha dicho que «quiero un equipo camaleónico, porque sino estamos muertos».

El preparador del Córdoba CF ha insistido en que «mi afición ha empezado como terminó y eso me tiene que ayudar a transformar el vestuario». Además, ha preparado a los fieles para una temporada dura, porque «se van a ganar pocos partidos, pero lo vamos a hacer con convicción», por eso ha pedido «a ver si llegamos a diciembre bien situados». Incluso, espera que la afición «nos dé la vida que no nos ha dado LaLiga». De hecho, ha pedido que se mantenga el espíritu que del año pasado, cuando «estábamos muertos, enterrados y salimos de las cenizas». Incluso, ha hecho «un llamamiento a la afición» para que les arrope el miércoles «a pesar de que no les estamos ilusionando».

Al Fontanar

Sandoval, del partido de Copa del Rey ante el Nástic, ha señalado que «me gustaría que fuera otro formato para que los de Segunda tuviéramos más opciones», pero para el equipo ahora «es bueno que compitan». De hecho, ha confirmado que habrá rotaciones porque «quiero ver a Sebas, Andresito, Araujo o Luis Muñoz». Eso sí, en la portería «necesito que Carlos (Abad) tenga más minutos». Para él, «este partido va a servir de mucho».

El técnico también ha confirmado que el equipo estará tres semanas sin pisar la Ciudad Deportiva, porque se va a recuperar el campo. El equipo empezará a trabajar en breve entre el Fontanar y el estadio. «Me gusta que me vean cómo entreno, pero las circunstancias del terreno de juego no acompañan. Ahora vamos a intercambiar el Fontanar con el estadio. Se han puesto manos a la obra en la Ciudad Deportiva y estaremos 21 días sin pisarla. A partir del jueves vamos al Fontanar».

La convocatoria del Córdoba CF para el partido ante el Nástic está compuesta por Carlos Abad, Alberto, Aythami, Loureiro, Luis Muñoz, Quezada, Valentín, Aguado, Blati, De las Cuevas, Bambock, Jaime Romero, Galán, Quim, Sebas, Andrés Martin, Jovanovic y Piovaccari. Se quedan fuera de la lista Quintanilla, Fernández, Vallejo, Javi Lara, Alfaro, Erik Expósito y Lavín (lesionado).