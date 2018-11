ANÁLISIS Córdoba CF | La dualidad blanquiverde: solvente en casa, un flan fuera El equipo lleva cinco partidos de Liga invicto en El Arcángel y sigue sin ganar tras seis de visitante

Javier Gómez

Córdoba Actualizado: 16/11/2018 08:25h

Son las dos caras del Córdoba CF. En casa parece un equipo y a domicilio otro totalmente diferente. No es una percepción subjetiva. Los números, fríos y objetivos, confirman esa sensación. El conjunto blanquiverde fiable y que lleva cinco jornadas invicto en El Arcángel (solo una derrota en siete encuentros de Liga) contrasta radicalmente con la media docena que acumula sin ganar como visitante.

El entrenador del Córdoba CF, José Ramón Sandoval, ha conseguido que el equipo funcione como local. Las cifras lo confirman. Ha sumado diez de los once puntos que aparecen su casillero de la clasificación como local. El conjunto blanquiverde ha conseguido prácticamente la mitad de los puntos disputados en su feudo, 10 sobre 21 posibles. Un dato que le permitiría salvar la categoría de forma holgada de tener unos números normales como visitante.

El Córdoba CF, además, lleva cinco jornadas consecutivas invicto en El Arcángel. Aquí ha dado una imagen de solidez que no se observa lejos de su terreno de juego. Ha ganado al Almería (1-0) y al Extremadura (4-2). Además, ha empatado frente al Deportivo de la Coruña (1-1) y Alcorcón (0-0), dos equipos de la zona alta de la clasificación, el Tenerife (1-1) y el Numancia (3-3). La única derrota le llega en la segunda fecha del campeonato ante el Real Oviedo (2-4).

Los 10 puntos que ha conseguido el Córdoba CF en su feudo lo situarían en una cómoda decimoquinta posición en la clasificación de los partidos disputados en casa por los 22 equipos de Segunda. Cumpliría con creces con el objetivo de la permanencia en la categoría. De hecho, estaría con tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso en los partidos en su feudo.

Como local, el Córdoba CF ha dado una imagen de cierta solvencia que no tiene fuera. En El Arcángel, el equipo tiene un tono defensivo alejado del despropósito general que vive en sus desplazamientos. Solo ha recibido cuatro goles en contra en los últimos cinco partidos que lleva seguidos sin perder a orillas del Guadalquivir, lejos de aquellos siete que recibió en dos noches ante el Numancia y el Oviedo.

Desastre visitante

El desastre como visitante está lastrando claramente la tendencia clasificatoria del Córdoba CF durante este curso. Los goles encajados y su bajísimo rendimiento lejos de su estadio son los dos grandes problemas que han llevado al equipo a ocupar los puestos de descenso en 12 de las 13 jornadas disputadas. Solo escapó de la zona roja en la primera cita del curso.

Solo un punto ha conseguido el bloque de Sandoval como foráneo. Un problema gravísimo que necesita de una rápida solución. El Córdoba CF todavía no conoce el sabor de la victoria en sus desplazamientos. Y no lleva uno, ni dos, ni tres, ni cuatro ni cinco, sino seis salidas. Ha sido incapaz de ganar. Apenas un punto de 18 posibles.

Unos números que le han situado ya como el peor equipo visitante de Segunda con diferencia. Y eso que no es el único que no ha ganado fuera de la división. Comparte ese dudoso honor con otros cinco rivales de la Liga 123 que todavía no han conquistado los tres puntos en sus viajes. Son Nástic de Tarragona, Sporting de Gijón, Elche, Tenerife y Numancia.

Además, el equipo cordobesista ha encajado la friolera de 16 goles en contra en los seis desplazamientos de este curso. Eso significa que recibe una media de 2,6 goles de media por encuentro. Una situación que le hace inviable conseguir una alegría plena lejos de su estadio.

A ello también le une que su productividad ofensiva es bastante limitada cuando sale de El Arcángel. En ataque, solo ha hecho tres goles en seis partidos. Eso supone que solo marca un gol cada dos partidos fuera. Además, de los tres goles, uno llegó desde el penalti en Granada. Todo un drama.