ECONOMÍA El Córdoba CF, en descenso a pesar de contar con el undécimo presupuesto de Segunda El equipo cordobesista tiene una estimación de gasto de 14,7 millones que está aprobada por la Junta

El nivel de presupuesto del Córdoba CF para esta temporada 2018-19 no se corresponde ni por asomo con la situación que ocupa en la tabla clasificatoria de Segunda. El conjunto blanquiverde es el undécimo club de la división de plata en el gasto establecido para este ejercicio, según los datos oficiales de los clubes que han sido recopilados y publicados por el periodista Roberto Bayón en La Nueva España, mientras que su posición en clasificación es vigésimo, penúltimo y en puestos de descenso a Segunda, cuando por «inversión» debería encontrarse en una cómoda mitad de la tabla.

El Córdoba CF tiene un presupuesto de gasto para esta temporada de 14,7 millones de euros, tal y como aprobó la Junta General de Accionistas de la entidad blanquiverde, con el voto en contra del Sindicato de Accionistas Minoritarios, por la aplastante mayoría accionarial del presidente y máximo propietario del club, Jesús León.

La comparativa del gasto cordobesista con el resto de los clubes de la división de plata situarían a los responsables de las oficinas de El Arcángel como las undécimas que más gastan de Segunda. El club tendría un nivel de gasto que debería situarle, si el fútbol fuese exclusivamente inversión económica, en la mitad de la clasificación. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El Córdoba CF ocupa, actualmente, la vigésima posición con 26 puntos, penúltimo clasificado y a siete de la zona de permanencia que abre el Lugo en este momento.

El nivel de ingresos previsto por el consejo de administración del Córdoba CF le colocaría, incluso, en una posición más ventajosa en la comparación con los 20 rivales que le quedan en la división de plata. De hecho, el club tiene una previsión de entrada de dinero de más de 15 millones de euros (10,7 millones más cinco por traspasos), con lo que confirmaría, teóricamente, el superávit previsto de un millón de euros.

Si el nivel de gasto sería para un equipo de mitad de la clasificación que no concuerda con la posición en zona de descenso del Córdoba en estos momentos, peor es la situación de los ingresos. Esa previsión de una entrada de superior a 15 millones de euros no ha supuesto que mejore la liquidez de la tesorería blanquiverde. De hecho, el Córdoba todavía no ha pagado (al menos hasta el miércoles por la tarde, según pudo constatar este diario) a sus empleados (primera plantilla, categorías inferiores, técnicos, administración, etc) el salario del mes de febrero. En una semana, el 10 también debe liquidar el de marzo.