Córdoba CF | Los deberes de Enrique Martín hasta el comienzo de liga

El Córdoba CF se estrenó con victoria ante el Salerm Puente Genil en la tarde noche del jueves. El resultado fue la victoria gracias a un gol de falta y a otro en propia meta de los locales. En el choque se pudo observar como el técnico navarro optó por dos onces bien diferenciados en la primera y la segunda mitad, con los «más titulares» primero y la cantera después. Además, en la primera parte optó por el sistema que se presupone como genérico, el 3-5-2, mientras que en la segunda apostó por otro más seguro como el 4-2-3-1.

Ese será el primero de los deberes del nuevo técnico. En su etapa en Osasuna, el sistema fue la pieza clave que conjugó el éxito que les acabó llevando de nuevo a primera división y por lo expuesto en el manuel Polinario, se puede aventurar a afirmar que ese sistema será el hilo conductor del nuevo Córdoba.

Los laterales ya mostraron su amplitud, aunque con equilibrio. Raúl Cámara fue en ataque un extremo más mientras que Samu, jugador de la cantera estuvo m ás centrado en las labores defensivas. Además, Chus Herrero apareció como líder de la zaga portando el brazalete de capitán mientras que sorprendió viéndole acompañado de Andoni Tello, jugador de la cantera y Ángel Moreno, ex de Albacete y sub23. Tanto Víctor Ruiz como Fernando Román disputaron la segunda mitad, per deberán apretar para ganarse un puesto en el once.

En el centro del campo, Imanol tiene clara la idea del técnico, actuó de pivote defensivo único y sirvió de balones a José Antonio González y Javi Flores. El ex del Elche además se permutó con De las Cuevas en la media punta, signo también del cansancio.

Además de ensablar ese sistema, que parecen ir asimilando a buen ritmo, lo más difícil es tomar decisiones en cuanto a nombres propios. En la portería Isaac Becerra parece ser el portero titular por delante de Edu Frías, pero el joven portero procedente del Español también tiene un gran nivel y se torna una decisión difícil.

Una línea más adelante, hay que tomar decisiones en lo que al overbooking del costado derecho se refiere. Si José Manuel Fernández se queda finalmente en la primera plantilla del Córdoba, habría tres laterales derecho en plantilla. Raúl Cámara y Fernández parecen por delante de Sebastián Castro. El joven jugador costarricense aún no cuenta con los papeles correspondientes en la embajada para poder venir a España. Eso, sumado a su juventud, le colocan en el tercer puesto por el lateral diestro, por lo que es uno de los nombres señalados para buscarle una solución diferente.El impedimiento está en que es un jugador que viene a préstamo y uno en propiedad. Aunque eso sí, el acuerdo es prorogable a otra más, por lo que si se trata de una apuesta de futuro, podría comenzar a formarse en el filial y a partir de ahí ir entrando en el primer equipo.

En la medular, el centro del campo visto en Puente Genil parece llamado a ser el titular. Imanol García junto a José Antonio González, De las Cuevas y Javi Flores parece intocable. Aún así, se buscan más integrantes para ese centro del campo, que den refresco durante la temporada en esa zona. Y es por eso que también deberá tomar una decisión en cuanto qué hacer con Sebas Moyano y Zelu. El joven canterano disputó sus primeros minutos de la temporada de interior y no en banda, donde tuvo su hueco en el primer equipo en temporadas pasadas. Su juventud y su desparpajo deben convencer para ganarse un sitio en la primera plantilla y a partir de ahí poder sumar minutos dentro del terreno de juego. Zelu, en cambio, ni tan siquiera se vistió.

Y también deberá dar su consentimiento a la firma de los nuevos delanteros. Juanto Ortuño es el único nueve de la actual plantilla, pero Alfonso Serrano, el director deportivo de la entidad, ya reconoció que están buscando dos integrantes más para esa posición. Esas incorporaciones se antojan como las más importantes para dar por sentenciada una plantilla llamada a ser el rival a batir en la categoría.

La cantera

Fueron muchos los canteranos utilizados en Puente Genil por Enrique Martín. Algunos pueden quedarse en la primera plantilla y será el técnico el que decida quienes. En defensa sorprendió la titularidad de Andoni Tello, que junto con Álex Machado fueron los dos centrales utilizados. Es una posición bien completa pero no se descartan que sean utilizados en momentos puntuales de la temporada.

Diferente es la situaciónde Samu González. Procedente del Espeleño, es el único lateral zurdo natural además de Jesús Álvaro. El jugador que llegó del Cartagena no pudo debutar debido a su lesión y puede ganarse un sitio. Mientras tanto, en la delantera, Felipe Veloso, Víctor Díaz y Vera se van a disputar ser el cuarto delantero de la primera plantilla. Veloso parece ser el favorito de Enrique Martín.