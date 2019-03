ENTREVISTA Córdoba CF | De las Cuevas: «Nosotros, gracias a Dios, podemos vivir bien aunque se retrasen las nóminas» El centrocampista es el máximo goleador blanquiverde junto a Piovaccari y aún cree en la salvación

Miguel de las Cuevas (Alicante, 1986) es el máximo goleador del Córdoba CF junto a Piovaccari. El centrocampista lleva nueve goles, ocho en Liga y otro en Copa. Es una de las voces con peso del vestuario por su experiencia. Cree todavía en la permanencia, no regatea los problemas económicos e institucionales del club y asegura que quiere seguir aquí el año que viene, ya sea en Segunda o Segunda B.

De las Cuevas, en una entrevista en ABC Córdoba que solo puede leer íntegra en la edición impresa, cree que el Córdoba CF «sí se puede salvar», aunque admite que «estamos en una situación complicada y todos somos conscientes de lo que hay, pero también tenemos la confianza y el gen competitivo de que lo vamos a intentar hasta el final».

Además, el principal argumento para creer en la salvación, más allá de las matemáticas, es que «todavía tienen que venir aquí equipos que se van a jugar la permanencia como nosotros y hay que llegar a esos partidos con la mentalidad y el optimismo de que lo vamos a conseguir», ya que «queda lo más bonito y lo más difícil». Apunta que «las cuentas es ganar el domingo y que la distancia se vaya acortando», ya que la clave para la salvación del Córdoba CF es que «dentro de poco vienen rivales directos y ahí es dónde no podemos fallar».

A De las Cuevas todo lo que ha salido mal a nivel colectivo le ha ido bien personalmente en juego, minutos y goles. «Desde el primer día me siento muy adaptado a la ciudad y estoy teniendo la suerte de marcar goles». En este sentido, recuerda que «estoy tan feliz, tan contento y tan optimista de que lo vamos a sacar, que no pienso en el futuro», aunque se sincera cuando afirma que «quiero quedarme aquí y no tendría pegas para seguir en Segunda B», aunque todavía no habido contacto para renovar.

El Pichichi del Córdoba CF cree que con Rafael Navarro en el banquillo «tenemos ese punto de un equipo firme y rocoso» y destaca que él «conoce muy bien la sensación que hay en Córdoba, lo que la afición piensa y nos pide; eso nos lo traslada perfectamente».

A su juicio, el principal problema del Córdoba CF ha sido «la asignatura pendiente de los goles encajados, que hemos sufrido con todos los entrenadores», pero cree que ha sido «un cúmulo de todo: de experiencia, de concentración y de fragilidad mental; también influye que desde el principio hemos estado abajo». Incluso, va más allá y asegura que «las remontadas en contra han sido nuestro punto negro de la temporada».

También se moja sobre los problemas económicos e institucionales. Sobre los retrasos de las nóminas de noviembre y diciembre más los impagos ahora de febrero, asegura que «tenemos bastante hilo directo con el presidente y con Alfredo García Amado (director general)» y añade que «cuando no estamos al día, nos explican los motivos» y «siempre que nos han expuesto una situación así, luego han cumplido». Además, explica que «nosotros, gracias a Dios, podemos vivir bien aunque se retrase algún mes» los sueldos.

De la tensión que esos impagos generan y la incertidumbre sobre si Jesús León podrá seguir en el club y abonar los 4,5 millones pendientes de pago a González para julio, De las Cuevas afima que «hablo por mí, pero intento no escuchar esas cosas; solo quiero entrenar, jugar y hacerlo bien. Al final, sé que voy a cobrar, porque es así». Por último finaliza que «hay jugadores a los que les puede afectar por el hecho de no saber qué les va a pasar el año que viene o qué futuro van a tener».