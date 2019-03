LA PREVIA El Córdoba, contra el reloj y un Mallorca al alza Carrillo y Blati Touré, novedades en la convocatoria de Rafa Navarro

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 31/03/2019 09:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Incondicionales no animará en el Córdoba-Mallorca

Ha llegado el Córdoba a perder tantos trenes a lo largo de la temporada que ya no sabe cuál es el último. Y, en parte, ésa es una fórmula optimista de pensar que el milagro de la permanencia en Segunda aún es posible. Eso sí, no valen de nada las cuentas que el sector optimista del mundo blanquiverde realiza si no llegan las victorias.

La realidad le pone de partida a nueve puntos de desventaja respecto a la zona de salvación y, para complicar aún más la situación, hoy le visita en la matinal un Mallorca que viene a más. De hecho, se podría decir que junto al Sporting de Gijón y el Osasuna es de los equipos más en forma de la categoría. Y la prueba inequívoca es que empieza a soñar con disputar el play off, ya que la permanencia la tiene virtualmente sellada al haber superado la barrera de los 50 puntos.

Por lo tanto, es una prueba más que exigente para un Córdoba que sigue subsistiendo a base de amagos, pero que no termina de dar un golpe que represente una creencia mayor del «sí puedo» que se sigue predicando hacia el exterior.

Deportivamente, el Córdoba acude al partido ante el Mallorca con el ánimo subido. Fue capaz de no hundirse en Cádiz y ya es mucho pedir a un equipo que no sabía acusar golpes. Y esa circunstancia hizo pensar a Rafa Navarro que lo mejor que puede hacer es repetir, prácticamente, la alineación del Carranza. Eso sí, sin que el planteamiento sea similar, puesto que el estilo de juego del Mallorca dista demasiado del que presenta el Cádiz. Y eso obligará a entender la contienda de un modo muy distinto.

Por lo pronto, en lo que no tiene dudas Rafa Navarro es que Luis Muñoz debe ser el stopper a situar por delante de la defensa. Aunque esa apuesta le llevará de nuevo a situar al cuestionado (por sus últimos errores) Quintanilla como central, ya que no queda otro en la recámara con la lesión del maño Chus Herrero.

Junto al malagueño estará Bodiger, mientras que en las bandas De las Cuevas y Jaime no sólo tendrán que generar juego, sino también estar atentos a las subidas de Sastre y Pervis, los dos laterales del Mallorca. Y es que Navarro entiende que Andresito aporta más como segundo delantero. Precisamente, en saber quién hará las veces de «nueve» recae la única incógnita que esconde Rafa Navarro. Porque, tanto Piovaccari como Carrillo, ausente el pasado fin de semana por contrato e internacionalidad, vienen de marcar en sus últimas actuaciones. Por lo tanto, da lugar a cualquier tipo de especulación.

De hecho, ese mismo debate podría darse en la portería, aunque a ojos del entrenador el tinerfeño Abad sigue teniendo prioridad y volverá ser el que se enfunde los guantes en el pitido inaugural de la contienda.

Por lo demás, la otra novedad en la citación es Blati Touré. El burkinés regresa sustituyendo a Javi Lara, quien, como ocurrió en la etapa final de Curro Torres, es ignorado sistemáticamente por el entrenador pese a ser el jugador con más calidad de toda la plantilla. Además del montoreño, Neftali Manzambi también se ha quedado fuera del grupo de elegidos para intentar dar el primer paso hacia una nueva remontada para la historia.

Por su parte, el Mallorca llegó anoche a Córdoba con la idea de seguir la racha triunfal que inició hace algunas semanas y que le ha llevado de nuevo a estar en la zona de play off de ascenso a Primera. De hecho, si suma otra victoria en Córdoba podría situarse muy cerca de los aspirantes al ascenso directo ya que la próxima semana debería medirse al Reus, por lo que sumará tres puntos a su casillero.

Vicente Moreno, su entrenador, es un hombre de costumbres y ante los buenos resultados parece lógico pensar que va a repetir el equipo que el pasado lunes, por ejemplo, pasó por encima del Real Zaragoza.

Lo cierto es que el cuadro bermellón funciona bien y tiene un repertorio amplio por fuera con Lago Júnior o por dentro con Salva Sevilla. Además, encontró remate con Budimir, un talento perdido en el fútbol italiano que en la isla ha salido a flote. Además, tiene al cordobés Raíllo en plan estelar.